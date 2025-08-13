Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul - Antena Sport

Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! S-a aflat ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu, în fruntea LPF. A spulberat misterul după mai mulţi ani de presupuneri. Deşi se credea că acesta încasează lunar 33.000 de euro se pare că lucrurile nu stau chiar aşa. Suma ar fi mult mai mică.

Milionarul român cu trei pensii a vorbit despre sumele care se învârt în fotbalul românesc. Gino Iorgulescu este în centrul unui mare scandal. Asta după ce LPF a făcut o schimbare de regulament considerată de Rapid şi Universitatea Craiova în favoarea celor de la FCSB.

Milionarul român cu trei pensii, dezvăluiri despre salariul lui Gino Iorgulescu

Dan Şucu şi Mihai Rotaru au făcut front comun şi l-au atacat pe Gino Iorgulescu. Au spus că schimbarea este de partea celor de la FCSB. Mai mult, şeful de la Rapid i-a cerut demisia lui Iorgulescu. În schimb, Dumitru Dragomir a dezvăluit salariul lui Gino Iorgulescu, actualul preşedinte al forului. Deşi se credea că Iorgulescu încasează 33.000 de euro lunar, Dragomir susţine că salariul său nu depăşeşte 17.000 de euro, conform fanatik.ro.

Iorgulescu e în fruntea Ligii din 2013. Atunci, i-a luat locul chiar lui Dumitru Dragomir, după un mare scandal. „Eu am avut în jur de 30.000 de euro salariu brut. Luam cam 15-16.000 de euro în mână. Atât ia şi el în mână, 16-17.000 de euro. Nici nu există aşa salarii, de 30.000 de euro.

Eu am plătit la pensie 6000 de dolari în fiecare lună, aproape 10 ani. Gino va avea pensie mare, ia vreo 200 şi ceva de milioane vechi. Vreo 22.000 de lei. Nu poate să aibă mai mare ca mine, că eu iau şi de la Parlament. Cu un an nu câştigi nimic. Zece ani ai nevoie ca să stai acolo ca să ai o pensie bună. Eu aşa zic”, a spus Dumitru Dragomir, conform sursei citate.