"Îmi aştept sfârşitul" Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: "Nu am ieşit din casă de un an şi jumătate" - Antena Sport

Cornel Dinu (77 de ani) a făcut mărturisiri tulburătoare despre starea prin care trece. “Procurorul” a confirmat că suferă de depresie, aşa cum dezvăluia fostul lui colaborator, milionarul Cristi Borcea.

Cornel Dinu a fost invitat, recent, la petrecerea lui Mircea Lucescu, organizată cu ocazia împlinirii a 80 de ani de către selecţionerul naţionalei, dar nu a onorat invitaţia.

Cornel Dinu: “Nu mai am chef să ies din casă”

Cornel Dinu a precizat că Mircea Lucescu l-a vizitat însă la el acasă. Fostul jucător şi ulterior antrenor al lui Dinamo nu a mai ieşit din casă de mai bine de un an şi jumătate. Dinu a precizat că şi-a schimbat şi stilul de viaţă, dormind mai mult în timpul zilei în ultima vreme.

„Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme pe care le-am avut.



Face foarte bine (n.r.: ieșitul la aer), dar eu nu mai am chef. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă și, practic, sunt dat peste cap de o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua.