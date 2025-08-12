"Îmi aştept sfârşitul" Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: "Nu am ieşit din casă de un an şi jumătate" - Antena Sport

Cornel Dinu (77 de ani) a făcut mărturisiri tulburătoare despre starea prin care trece. “Procurorul” a confirmat că suferă de depresie, aşa cum dezvăluia fostul lui colaborator, milionarul Cristi Borcea.
Cornel Dinu a fost invitat, recent, la petrecerea lui Mircea Lucescu, organizată cu ocazia împlinirii a 80 de ani de către selecţionerul naţionalei, dar nu a onorat invitaţia.
Cornel Dinu: “Nu mai am chef să ies din casă”
Cornel Dinu a precizat că Mircea Lucescu l-a vizitat însă la el acasă. Fostul jucător şi ulterior antrenor al lui Dinamo nu a mai ieşit din casă de mai bine de un an şi jumătate. Dinu a precizat că şi-a schimbat şi stilul de viaţă, dormind mai mult în timpul zilei în ultima vreme.
„Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme pe care le-am avut.
Face foarte bine (n.r.: ieșitul la aer), dar eu nu mai am chef. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă și, practic, sunt dat peste cap de o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua.
A fost Mircea Lucescu zilele trecute pe la mine în vizită să mă vadă, să mă invite chiar să mergem la un meci, Rapid cu Botoșani. Dar prefer să stau cu câinii mei. A fost la câteva zile după ziua mea”, a declarat Cornel Dinu pentru fanatik.ro.
Cornel Dinu a împlinit pe 2 august 77 de ani. În ultimii ani a avut mai multe probleme de sănătate. “Procurorul” a fost internat de mai multe ori la Spitalul de Urgenţă Floreasca, ce se află chiar lângă stadionul Dinamo.
Fostul fundaş central a adunat 454 de meciuri pentru Dinamo, în care a înscris 53 de goluri. 8 titluri de campion al României a câştigat Dinu, 6 ca jucător şi două ca antrenor. La naţionala României, el şi-a trecut în cont 75 de de selecţii şi 6 goluri. El a fost nominalizat la Balonul de Aur, în 1970.