„Când a comis-o băiatul meu...”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept” - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gino Iorgulescu a făcut dezvăluiri rare despre fiul său, Mario. Acesta a primit o condamnare inițială de opt ani și opt luni la închisoare cu executare, după ce în 2019, a produs un accident de circulaţie grav, în urma căruia un tânăr de 24 de ani a decedat.

Ancheta a scos la iveală faptul că Mario Iorgulescu se afla sub influenţa drogurilor şi alcoolului. La momentul accidentului, conducea cu viteza de 143 de km/h.

Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario

La șase ani de la accidentul pe care fiul său l-a produs, Gino Iorgulescu a oferit scurte declarații. În plin scandal în Liga 1, președintele LPF a dezvăluit că a fost „înjurat pe nedrept”, după cele întâmplate cu Mario, care este internat în prezent într-o clinică din Italia.

Gino Iorgulescu a mai transmis că fiul său era „bolnav”, în momentul în care s-a produs accidentul, și că în această perioadă nu se regăsește într-o stare bună.