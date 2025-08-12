„Când a comis-o băiatul meu...”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept” - Antena Sport

Închide meniul
„Când a comis-o băiatul meu...". Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept"

„Când a comis-o băiatul meu…". Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept"

„Când a comis-o băiatul meu…”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept”

Publicat: 12 august 2025, 9:34

Când a comis-o băiatul meu…”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: Eram înjurat pe nedrept”

Gino şi Mario Iorgulescu / Facebook

Gino Iorgulescu a făcut dezvăluiri rare despre fiul său, Mario. Acesta a primit o condamnare inițială de opt ani și opt luni la închisoare cu executare, după ce în 2019, a produs un accident de circulaţie grav, în urma căruia un tânăr de 24 de ani a decedat. 

Ancheta a scos la iveală faptul că Mario Iorgulescu se afla sub influenţa drogurilor şi alcoolului. La momentul accidentului, conducea cu viteza de 143 de km/h. 

Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario 

La șase ani de la accidentul pe care fiul său l-a produs, Gino Iorgulescu a oferit scurte declarații. În plin scandal în Liga 1, președintele LPF a dezvăluit că a fost „înjurat pe nedrept”, după cele întâmplate cu Mario, care este internat în prezent într-o clinică din Italia.  

Gino Iorgulescu a mai transmis că fiul său era „bolnav”, în momentul în care s-a produs accidentul, și că în această perioadă nu se regăsește într-o stare bună. 

„Au fost critici pentru că am avut problemele pe care le-am avut. La ce s-a scris prins presă… A înrăit lumea și nu puteam să ies în public ca să fiu înjurat de către toți pe nedrept. 

Acum vorbim serios, mă refer la faptul când a comis-o băiatul meu. Era bolnav și major când s-a întâmplat. O să se bage în ziare tot timpul de problemele pe care le am. 

Nu puteam să ies în lume! Lumea, în România, a început de mult timp să fie rea. (n.r. – Mario e bine, domn președinte?) Nu e bine și nu voiam să mă întrebi de chestia asta!”, a declarat Gino Iorgulescu, conform fanatik.ro. 

Mario Iorgulescu, condamnat la 8 ani și 8 luni de închisoare cu executare în cazul accidentului 

Mario Iorgulescu, fiul șefului LPF, Gino Iorgulescu, a fost condamnat în luna decembrie 2024, în cazul accidentului în care a murit tânărul Dani Vicol, la 8 ani și 8 luni de închisoare cu executare de Curtea de Apel București. Acesta a fost găsit vinovat de ucidere din culpă, după ce Dani Vicol și-a pierdut viața în urma unui accident groaznic. 

În 2019, Mario Iorgulescu s-a urcat, arată procurorii, sub influența alcoolului și a drogurilor la volanul unei mașini de lux și a produs un accident teribil, în urma căruia un bărbat și-a pierdut viața. 

Mario Iorgulescu a fost condamnat, pe data de 18 decembrie, la 7 ani de închisoare cu executare pentru infracțiunea de ucidere din culpă. Aceasta a fost contopită cu pedeapsa de 2 ani pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe, dar și cu pedeapsa de 3 ani pentru infracțiunea de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal, primită într-un alt dosar. 

