Ce salariu poate avea Gino Iorgulescu, milionarul despre care Dan Şucu a spus că e "plătit regeşte" - Antena Sport

S-a aflat ce salariu poate avea Gino Iorgulescu. Preşedintele LPF câştigă lunar suma uriaşă de nu mai puţin de 33.000 de euro pe lună.
Gino Iorgulescu ocupă funcţia de preşedinte la LPF din 2013. El se află într-un scandal uriaş, în această perioadă, după ce a aprobat “legea Becali”.
Gino Iorgulescu, salariu de 33.000 de euro pe lună la LPF
Concret, LPF a aprobat schimbarea legii care i-a permis FCSB-ului să-l treacă pe lista de campionat pe Malcom Edjouma. Rivalii lui Gigi Becali, Mihai Rotaru şi Dan Şucu, s-au revolat.
Acţionarul majoritar de la Rapid a lansat acuzaţii grave la adresa lui Gino Iorgulescu, căruia i-a cerut public demisia din fruntea LPF, pentru schimbarea legii în plin campionat. Conform hotnews.ro, Iorgulescu are un salariu de 33.000 de euro pe lună.
“Faptul că președintele ligii — angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regește — se deplasează „la palat” pentru a „pupa inelul” este pur și simplu inacceptabil. (…)
Personal, consider că domnul Iorgulescu ar trebui să își prezinte demisia de onoare din funcția de președinte, având în vedere că încrederea în dânsul a celorlalte cluburi este iremediabil compromisă”, a transmis Dan Şucu, la adresa lui Gino Iorgulescu.
Gino Iorgulescu a rămas președintele Ligii Profesioniste de Fotbal
Gino Iorgulescu a rămas președintele Ligii Profesioniste de Fotbal. El a fost singurul candidat la alegerile ce au avut loc în luna mai a anului trecut. La finalul Adunării Generale, a avut loc o conferință de presă în care Iorgulescu a vorbit despre principalele obiective.
Gino Iorgulescu a devenit președintele LPF în toamna lui 2013 și a câștigat precedentul mandat din octombrie 2017. Iorgulescu va putea avea trei mandate, pentru că reglementarea care impune doar două mandate a intrat în vigoare în timp ce Gino devenise deja președinte.