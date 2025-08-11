Ce salariu poate avea Gino Iorgulescu, milionarul despre care Dan Şucu a spus că e "plătit regeşte" - Antena Sport

S-a aflat ce salariu poate avea Gino Iorgulescu. Preşedintele LPF câştigă lunar suma uriaşă de nu mai puţin de 33.000 de euro pe lună.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gino Iorgulescu ocupă funcţia de preşedinte la LPF din 2013. El se află într-un scandal uriaş, în această perioadă, după ce a aprobat “legea Becali”.

Gino Iorgulescu, salariu de 33.000 de euro pe lună la LPF

Concret, LPF a aprobat schimbarea legii care i-a permis FCSB-ului să-l treacă pe lista de campionat pe Malcom Edjouma. Rivalii lui Gigi Becali, Mihai Rotaru şi Dan Şucu, s-au revolat.

Acţionarul majoritar de la Rapid a lansat acuzaţii grave la adresa lui Gino Iorgulescu, căruia i-a cerut public demisia din fruntea LPF, pentru schimbarea legii în plin campionat. Conform hotnews.ro, Iorgulescu are un salariu de 33.000 de euro pe lună.

“Faptul că președintele ligii — angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regește — se deplasează „la palat” pentru a „pupa inelul” este pur și simplu inacceptabil. (…)