Cât de frumoasă este soţia lui Nicolae Stanciu, căpitanul naţionalei României. Andreea a întors toate privirile la EURO 2024 - Antena Sport

Galerie (57) Cât de frumoasă este soţia lui Nicolae Stanciu, căpitanul naţionalei României Colaj Instagram - Profimedia Cât de frumoasă este soţia lui Nicolae Stanciu, căpitanul naţionalei României. Andreea este de o frumuseţe uimitoare şi a întors toate privirile la EURO 2024. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Andreea şi Nicolae Stanciu au o căsnicie perfectă. Cei doi se iubesc la fel ca în prima zi, iar fericirea se poarte citi pe chipul fiecăruia când sunt împreună. (VEZI IMAGINI SUPERBE ÎN GALERIA FOTO CU SOŢIA LUI NICOLAE STANCIU) Cât de frumoasă este soţia lui Nicolae Stanciu, căpitanul naţionalei României Nicolae Stanciu avea 19 ani când a cunoscut-o pe Andreea, care avea 16 ani. Andreea nu are nicio legătură cu sportul. Femeia din spatele căpitanului României a absolvit facultatea de inginerie biomedicală. Într-un interviu rar despre viaţa personală, Nicolae Stanciu a dezvăluit cum a cunoscut-o pe Andreea. „M-am dus și am așteptat-o când s-a dat jos din autobuz și acolo ne-am văzut prima dată. Îi văzusem profilul de Facebook. Mie îmi plăcea de ea și chiar m-am îndrăgostit atunci când am văzut-o. Din 12.12.2012 suntem împreună. Eu aveam 19 ani, ea avea 16 ani', a spus Nicolae Stanciu în trecut, într-un podcast, conform viva.ro. Nicolae Stanciu, mesaj de luptă înainte de Slovacia – România Nicolae Stanciu a transmis un mesaj de luptă înainte de Slovacia – România! Căpitanul echipei naţionale de fotbal a României a afirmat, că „tricolorii" sunt la fel de optimişti în privinţa calificării în optimile de finală ale EURO 2024, în ciuda înfrângerii suferite în partida cu Belgia, cu scorul de 0-2.

Stanciu spune că toţi jucătorii naţionalei aşteaptă cu nerăbdare partida cu Slovacia, ultima din faza grupelor.

„Până acum cred că am reuşit să facem România întreagă să fie mândră de noi. Acum urmează un meci decisiv. Suntem foarte aproape să ne îndeplinim primul obiectiv, să reuşim să trecem de faza grupelor. Toată lumea aşteaptă meciul, suntem încrezători. Cu siguranţă vom fi pregătiţi la ora jocului şi sperăm ca după meci să ne bucurăm împreună cu fanii noştri. La fel a fost şi după acele două meciuri amicale. Nu au ieşit aşa cum ne-am fi dorit, şi la fel am rămas şi după victoria cu Ucraina. Şi suntem la fel de încrezători şi după meciul cu Belgia. Ştim cu toţii cât am luptat pe teren, la final le-am strâns mâna pentru că au fost mai buni, dar nu am avut ce să ne reproşăm din acest punct de vedere. Iar cu Slovacia va fi la fel. Ne am setat un obiectiv, toţi suntem pregătiţi pentru meciul cu slovacii”, a declarat Stanciu, citat de agerpres.ro.

Mijlocaşul naţionalei României consideră că partida cu Slovacia va fi total diferită faţă de meciul de debut la EURO 2024, cu Ucraina, câştigat cu 3-0:

„Am analizat Slovacia şi o vom mai face. Cu siguranţă va fi un meci total diferit faţă de meciul cu Ucraina. Suntem pregătiţi cu toţii să dăm tot ce avem mai bun pentru ţara noastră şi pentru a obţine o calificare istorică. Nu ne gândim la ce a fost, meciul cu Belgia este istorie. Nu aruncăm vina pe cineva după un meci mai puţin reuşit, toţi suntem o echipă şi atunci când câştigăm şi atunci când pierdem”