Cum a fost "săltat" milionarul român cu trei pensii din propria casă: "Când mă uit, un securist" - Antena Sport

Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: “Când mă uit, un securist”

Gabriel Zamfirescu Publicat: 14 august 2025, 9:06

Dumitru Dragomir, pe şantier / Antena Sport

Ies la iveală amănunte incredibile din trecutul milionarului român cu trei pensii. Chiar acesta s-a decis să dea cărţile pe faţă şi să dezvăluie cum a fost speriat teribil de o întâmplare. Acesta a spus cum a fost “săltat” din propria casă pentru a sta de vorbă cu fostul preşedinte al României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Milionarul român cu trei pensii se laudă cu faptul că a cunoscut trei președinți ai României. Este vorba despre Nicolae Ceaușescu, Ion Iliescu și pe Emil Constantinescu.

Milionarul român cu trei pensii, “săltat” din propria casă

Milionarul român cu trei pensii a scos la iveală o întâmplare inedită. A fost luat din pat de SPP, la ora 23.00, pentru că Iliescu dorea să-l vadă. Dumitru Dragomir a avut o relație specială cu fostul președinte al României. Recunoaşte faptul l-a apreciat mereu. A cunoscut însă și alți doi președinți.

“Ceaușescu, primul loc, la 100 de locuri distanță de restul. Știi, Iliescu a trăit 95 de ani și s-a dus. Dar el de până la 90 de ani nu l-a mai văzut nimeni, nu? Că stătea în casă, în cărucior? Așa se spune acum, nu știu. Iliescu era verde la 80 de ani. A fost un domn!”, a spus Dumitru Dragomir în emisiunea lui Dan Diaconescu.

Fostul şef al Ligii nu s-a oprit aici. Spune că nu va uita niciodată cum l-a cunoscut pe Iliescu. S-au întâlnit la o petrecere organizată cu ocazia zilei de naștere a regretatului Ștefan Iordache. Evenimentul avea loc în spatele casei sale de pe Dorobanți, acolo unde locuia la vremea respectivă. Aproape de miezul nopții, un agent SPP i-a bătut în ușă casei.

“Noaptea la ora 11 și ceva, cioc-cioc în ușă la mine la casă. Când mă uit, un securist. Am zis, băi, ce caută securitatea la mine… Eu mă culcasem. Și îmi zice ”îmbrăcați-vă că vă așteaptă domnul președinte Iliescu”. Aici, în spatele casei, era ziua lui Ștefan Iordache, mare artist, înțelegi? Care sta în spatele vilei mele, era vila lui Ștefan Iordache.

Păi cum să mă îmbrac domnule? Ia-ți un training pe dumneata. Cum să mă îmbrac domnule în trening? Eu mă duc în trening. Domnule, se grăbește domnul Iliescu, pleacă. Mi-am luat un trening pe mine, avem unul frumos așa pe mine, mi-am pus un fes pe cap, înțelegi? Și mă duc. Era cu doamna Nina. S-a ridicat, m-a pupat, mi-a spus că fac lucruri foarte bune, înțelegi? M-a impresionat atunci”, își amintește Dragomir.

