Cum a fost "săltat" milionarul român cu trei pensii din propria casă: "Când mă uit, un securist" - Antena Sport

Ies la iveală amănunte incredibile din trecutul milionarului român cu trei pensii. Chiar acesta s-a decis să dea cărţile pe faţă şi să dezvăluie cum a fost speriat teribil de o întâmplare. Acesta a spus cum a fost “săltat” din propria casă pentru a sta de vorbă cu fostul preşedinte al României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Milionarul român cu trei pensii se laudă cu faptul că a cunoscut trei președinți ai României. Este vorba despre Nicolae Ceaușescu, Ion Iliescu și pe Emil Constantinescu.

Milionarul român cu trei pensii, “săltat” din propria casă

Milionarul român cu trei pensii a scos la iveală o întâmplare inedită. A fost luat din pat de SPP, la ora 23.00, pentru că Iliescu dorea să-l vadă. Dumitru Dragomir a avut o relație specială cu fostul președinte al României. Recunoaşte faptul l-a apreciat mereu. A cunoscut însă și alți doi președinți.

“Ceaușescu, primul loc, la 100 de locuri distanță de restul. Știi, Iliescu a trăit 95 de ani și s-a dus. Dar el de până la 90 de ani nu l-a mai văzut nimeni, nu? Că stătea în casă, în cărucior? Așa se spune acum, nu știu. Iliescu era verde la 80 de ani. A fost un domn!”, a spus Dumitru Dragomir în emisiunea lui Dan Diaconescu.

Fostul şef al Ligii nu s-a oprit aici. Spune că nu va uita niciodată cum l-a cunoscut pe Iliescu. S-au întâlnit la o petrecere organizată cu ocazia zilei de naștere a regretatului Ștefan Iordache. Evenimentul avea loc în spatele casei sale de pe Dorobanți, acolo unde locuia la vremea respectivă. Aproape de miezul nopții, un agent SPP i-a bătut în ușă casei.