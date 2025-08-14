Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Valentina Pelinel, "acasă" la fosta soţie a lui Cristi Borcea. Cum s-a dat de gol actuala parteneră a milionarului român - Antena Sport

Home | Diverse | Valentina Pelinel, “acasă” la fosta soţie a lui Cristi Borcea. Cum s-a dat de gol actuala parteneră a milionarului român
Foto

Valentina Pelinel, “acasă” la fosta soţie a lui Cristi Borcea. Cum s-a dat de gol actuala parteneră a milionarului român

Publicat: 14 august 2025, 16:52

Comentarii
Valentina Pelinel, “acasă” la fosta soţie a lui Cristi Borcea. Cum s-a dat de gol actuala parteneră a milionarului român
galerie foto Galerie (58)

Cristi Borcea, alături de Valentina Pelinel / Instagram

Valentina Pelinel a mers “acasă” la fosta soţie a lui Cristi Borcea. Actuala parteneră a milionarului român a postat fotografii din America, acolo unde locuieşte Alina Vidican.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Valentina Pelinel este cea de-a treia soţie a milionarului Cristi Borcea. Acesta a mai fost căsătorit cu Mihaela Borcea şi cu Alina Vidican, având cinci copii alături de acestea două.

Valentina Pelinel, “acasă” la fosta soţie a lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel a ales să plece în SUA alături de cei trei copii pe care îi are alături de Cristi Borcea: fiul Milan şi gemenele Indira şi Rania. Fostul model a postat fotografii din aeroport, iar din mesaj reiese faptul că a mers peste Ocean, acolo unde locuieşte Alina Vidican.

“După un zbor lung, am aterizat cu succes! (n.r. foloseşte un emoticon cu steagul Statelor Unite ale Americii). Micii noştri globetrotteri încă rezistă eroic…cu ultimele rezerve de energie şi multe planuri”, a transmis Valentina Pelinel, pe contul ei de Instagram.

De-a lungul timpului, Valentina Pelinel a dezvăluit că există o relaţie excelentă între toţi cei nouă copii ai lui Cristi Borcea. Şi în anii trecuţi, fostul model a mers în vacanţă în America, de dragul copiilor ei, pentru ca aceştia să se întâlnească cu fraţii lor mai mari:

Reclamă
Reclamă

“Vom închiria o casă pentru toți patru, unde vor veni și frații lor. Cristi are nouă copii și mii de angajați. Muncește mult pentru noi toți, el nu poate pleca, mai are treabă aici”, spunea Valentina Pelinel, conform cancan.ro, înainte de o vacanţă în SUA.

În prezent, Alina Vidican locuieşte în Miami alături de noul ei soţ, milionarul Claude Senhoreti. Alexandru şi Gloria sunt cei doi copii pe care Cristi Borcea îi are alături de a doua soţie, cu care a fost căsătorit în perioada 2011-2016.

Valentina Pelinel a dezvăluit secretul mariajului cu Cristi Borcea

Valentina Pelinel a dezvăluit secretul mariajului cu Cristi Borcea. Cea de-a treia soţie a milionarului român a oferit detalii despre relaţia pe care o are cu acesta.

Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculatȘofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
Reclamă

S-a sudat mai mult. Noi suntem o familie mare, dar suntem o familie unită. Comunicăm foarte mult, nu ne culcăm niciodată supărați. Avem un pact, orice neînțelegere… sau păreri am avea, le discutăm. Pentru că, uneori, se întâmplă să ai alte păreri despre ceva și atunci discutăm. Desfacem firul în patru și facem să fie bine. Cel mai bine este să comunici. Și începi prin a iubi pe cineva, fără iubire nu se poate. După care intervin, înțelegere, comunicare, respect…

(Care cedează primul?) Cred că eu, pentru că sunt o fire mai calmă. Îți dai seama, Cristi, la ce responsabilități are pe cap, noi trebuie să îl înțelegem”, a declarat Valentina Pelinel, conform viva.ro.

Cristi Borcea şi Valentina Pelinel
Valentina Pelinel şi Cristi Borcea
Valentina Pelinel şi Cristi Borcea
Ce a putut să spună Valentina Pelinel despre socrii ei
+(58)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Observator
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
Fanatik.ro
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
18:43
Veste importantă pentru Louis Munteanu. Atacantul lui CFR Cluj, tot mai aproape de transferul carierei
18:01
Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start la CS Dinamo – CSA Steaua. Decizia luată de fanii “militarilor”
18:01
Darwin Nunez, primul interviu după transferul la Al Hilal: “E o mare oportunitate pentru mine!”
17:50
Boston Celtics s-a vândut pentru 6,1 miliarde de dolari! Tranzacţia a fost validată de NBA
17:41
Kosovarii, şocaţi de decizia lui Gigi Becali înainte de Drita – FCSB: “E ridicol. Nu are o dovadă concretă”
17:34
Starul de 45 de milioane de la Real Madrid nu a stat pe gânduri la propria prezentare: “Cel mai bun din lume e Messi”
Vezi toate știrile
1 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 2 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 3 Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez 4 Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!” 5 “Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” 6 Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat
Citește și