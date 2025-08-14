Valentina Pelinel, "acasă" la fosta soţie a lui Cristi Borcea. Cum s-a dat de gol actuala parteneră a milionarului român - Antena Sport

Valentina Pelinel a mers “acasă” la fosta soţie a lui Cristi Borcea. Actuala parteneră a milionarului român a postat fotografii din America, acolo unde locuieşte Alina Vidican.

Valentina Pelinel este cea de-a treia soţie a milionarului Cristi Borcea. Acesta a mai fost căsătorit cu Mihaela Borcea şi cu Alina Vidican, având cinci copii alături de acestea două.

Valentina Pelinel, “acasă” la fosta soţie a lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel a ales să plece în SUA alături de cei trei copii pe care îi are alături de Cristi Borcea: fiul Milan şi gemenele Indira şi Rania. Fostul model a postat fotografii din aeroport, iar din mesaj reiese faptul că a mers peste Ocean, acolo unde locuieşte Alina Vidican.

“După un zbor lung, am aterizat cu succes! (n.r. foloseşte un emoticon cu steagul Statelor Unite ale Americii). Micii noştri globetrotteri încă rezistă eroic…cu ultimele rezerve de energie şi multe planuri”, a transmis Valentina Pelinel, pe contul ei de Instagram.

De-a lungul timpului, Valentina Pelinel a dezvăluit că există o relaţie excelentă între toţi cei nouă copii ai lui Cristi Borcea. Şi în anii trecuţi, fostul model a mers în vacanţă în America, de dragul copiilor ei, pentru ca aceştia să se întâlnească cu fraţii lor mai mari: