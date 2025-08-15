Cadoul lui Ion Țiriac, scos la vânzare. Decizia neașteptată luată de un campion român - Antena Sport

Un campion olimpic român a luat decizia de a scoate la vânzare mașina primită cadou de la Ion Țiriac. Andrei Cornea a decis să renunțe la automobilul primit pentru rezultatele obținute la Jocurile Olimpice de la Paris.
În urmă cu un an, Ion Țiriac făcea un gest uriaș pentru medaliații olimpici români. El le-a oferit câte o mașină acestora pentru rezultatele remarcabile obținute la Paris.
Cadoul lui Ion Țiriac, scos la vânzare
La un an după ce a devenit campion olimpic la proba de dublu vâsle, Andrei Cornea a decis să-și vândă mașina primită cadou de la Ion Țiriac. Automobilul Hyundai IONIQ 6 costa suma de 50.000 de euro, la momentul respectiv.
Acum, Andrei Cornea cere suma de 40.000 de euro în schimbul mașinii primite cadou din partea lui Ion Țiriac. El a făcut anunțul în nume personal, pe o platformă de vânzări auto.
„Merg pe drum, lumea mă recunoaște. Am avut odată un moment, eram într-o parcare la un supermarket și vine o doamnă la mine plângând. Prima dată nu știam ce se întâmplă. Mi-a zis că m-a văzut și a vrut să mă felicite. Chiar a fost emoționant”, spunea Andrei Cornea, după ce a primit cadou mașina de la Ion Țiriac.
Cine conduce, de fapt, maşina pe care Ion Ţiriac i-a făcut-o cadou Mihaelei Cambei
Ion Ţiriac le-a dăruit maşini tuturor medaliaţilor de la Jocurile Olimpice de la Paris. Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la haltere, în proba de 49 de kg, a primit şi ea un autoturism IONIQ 5, în valoare de 50.000 de euro.
Având în vedere că nu şi-a luat încă permisul de conducere, Mihaela Cambei nu s-a putut bucura de limuzina electrică primită de la Ion Ţiriac.