Cadoul lui Ion Țiriac, scos la vânzare. Decizia neașteptată luată de un campion român - Antena Sport

Un campion olimpic român a luat decizia de a scoate la vânzare mașina primită cadou de la Ion Țiriac. Andrei Cornea a decis să renunțe la automobilul primit pentru rezultatele obținute la Jocurile Olimpice de la Paris.

În urmă cu un an, Ion Țiriac făcea un gest uriaș pentru medaliații olimpici români. El le-a oferit câte o mașină acestora pentru rezultatele remarcabile obținute la Paris.

Cadoul lui Ion Țiriac, scos la vânzare

La un an după ce a devenit campion olimpic la proba de dublu vâsle, Andrei Cornea a decis să-și vândă mașina primită cadou de la Ion Țiriac. Automobilul Hyundai IONIQ 6 costa suma de 50.000 de euro, la momentul respectiv.

Acum, Andrei Cornea cere suma de 40.000 de euro în schimbul mașinii primite cadou din partea lui Ion Țiriac. El a făcut anunțul în nume personal, pe o platformă de vânzări auto.