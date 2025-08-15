Milionarul celebru pe care l-au "distrus" jocurile de noroc şi investiţiile proaste: "Ştiam că vine falimentul" - Antena Sport

Keith Gillespie (50 de ani), fost jucător la Manchester United şi Newcastle, a povestit cum dependenţa de jocuri de noroc şi investiţiile proaste l-au făcut să piardă 7 milioane de lire sterline (peste 8 milioane de euro).

În perioada în care evolua la Newcastle, a pierdut 47.000 de lire sterline într-o singură zi, având nevoie de susţinerea clubului pentru a-şi achita datoria.

Keith Gillespie a risipit peste 8 milioane de euro!

Gillespie a dezvăluit cum a ajuns să piardă tot ce acumulase din cariera de fotbalist profesionist în cartea lui, “Cum să nu fii un milionar din fotbal”.

„Știam că va veni falimentul, așa că a fost o ușurare până la urmă”, declara el pentru Reuters, într-un interviu acordat cu ocazia publicării autobiografiei sale.

„Mi-am făcut griji la momentul respectiv, dar odată ce a ieșit la iveală și am reușit să mă pun pe picioare, m-am bucurat că totul s-a terminat. Mă simt norocos că am fost fotbalist profesionist și că am jucat pentru cluburile pe care le-am avut și pentru Irlanda de Nord de 86 de ori. Majoritatea oamenilor cresc dorind să devină fotbalist profesionist, iar eu am trăit acest vis”, dezvăluia Gillespie.