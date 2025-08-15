Milionarul celebru pe care l-au "distrus" jocurile de noroc şi investiţiile proaste: "Ştiam că vine falimentul" - Antena Sport

Închide meniul
Milionarul celebru pe care l-au "distrus" jocurile de noroc şi investiţiile proaste: "Ştiam că vine falimentul"

Home | Diverse | Milionarul celebru pe care l-au “distrus” jocurile de noroc şi investiţiile proaste: “Ştiam că vine falimentul”
Foto

Milionarul celebru pe care l-au “distrus” jocurile de noroc şi investiţiile proaste: “Ştiam că vine falimentul”

Publicat: 15 august 2025, 18:02

Comentarii
Milionarul celebru pe care l-au “distrus” jocurile de noroc şi investiţiile proaste: “Ştiam că vine falimentul”
galerie foto Galerie (14)

Keith Gillespie / Profimedia Images

Keith Gillespie (50 de ani), fost jucător la Manchester United şi Newcastle, a povestit cum dependenţa de jocuri de noroc şi investiţiile proaste l-au făcut să piardă 7 milioane de lire sterline (peste 8 milioane de euro).

În perioada în care evolua la Newcastle, a pierdut 47.000 de lire sterline într-o singură zi, având nevoie de susţinerea clubului pentru a-şi achita datoria.

Keith Gillespie a risipit peste 8 milioane de euro!

Gillespie a dezvăluit cum a ajuns să piardă tot ce acumulase din cariera de fotbalist profesionist în cartea lui, “Cum să nu fii un milionar din fotbal”.

Știam că va veni falimentul, așa că a fost o ușurare până la urmă”, declara el pentru Reuters, într-un interviu acordat cu ocazia publicării autobiografiei sale.

Mi-am făcut griji la momentul respectiv, dar odată ce a ieșit la iveală și am reușit să mă pun pe picioare, m-am bucurat că totul s-a terminat. Mă simt norocos că am fost fotbalist profesionist și că am jucat pentru cluburile pe care le-am avut și pentru Irlanda de Nord de 86 de ori. Majoritatea oamenilor cresc dorind să devină fotbalist profesionist, iar eu am trăit acest vis”, dezvăluia Gillespie.

El voia să îşi asigure restul vieţii după ce îşi încheia cariera de fotbalist prin mai multe investiţii, dar acestea nu au fost de bun augur. În 2010 a fost declarat falimentul lui şi a trebuit să o ia de la capăt.

Am avut investiții bune și solide care urmau să fie acolo pentru mine când aveam 35 de ani, dar, cu niște sfaturi proaste și puțină naivitate din partea mea, și acestea au dispărut”, mărturisea Gillespie.

Keith Gillespie a reuşit să treacă peste faliment, în prezent fiind impresar. El reprezintă mai mulţi fotbalişti din Marea Britanie şi din alte ţări.

Comentarii


Citește și:
