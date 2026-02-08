Cazul milionarului ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia: ce i-a cerut femeia celei care a trădat-o cumplit - Antena Sport

Noi detalii apar în cazul jucătorului de fotbal australian Lachie Neale (32 de ani), care şi-a înşelat soţia, pe Jules, cu buna prietenă a acesteia, Tess Crosley. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
Jules i-a cerut lui Tess Crosley să şteargă de pe reţelele sociale pozele în care ele apăreau sărbătorind un titlu al lui Brisbane Lions împreună, alături de soţii lor, Lachie Neale, respectiv Ben.
Jules i-a cerut lui Tess Crosley să şteargă pozele în care sărbătoreau împreună un titlu al lui Brisbane Lions
Tess Crosley a fost activă în ultimul timp pe reţelele sociale. Lachie Neale dispăruse după scandalul de proporţii, dar a revenit şi el.
Tess Crosley a postat, recent, pe Instagram, un mesaj misterios: “Există întotdeauna o altă poveste, există mai mult decât se vede cu ochiul liber”.
Postarea ei face referire la un poem al lui W.H. Auden, “Secretul este dezvăluit”, care vorbeşte despre bârfe, trădare şi „secrete malefice”.
„În sfârșit, secretul este dezvăluit, așa cum trebuie să iasă întotdeauna la iveală… Apele liniștite curg adânc, draga mea, nu există niciodată fum fără foc” este începutul respectivului poem. „Există întotdeauna un secret malefic, un motiv privat pentru asta” este finalul poemului.
Cunoscutul jucător de fotbal australian Lachie Neale e în divorţ după ce soţia lui a aflat că a înşelat-o cu buna ei prietenă
Lachie Neale şi soţia sa, Jules, se află în divorţ după ce femeia a aflat că jucătorul de fotbal american a înşelat-o cu Tess Crosley. Jules a rupt, fireşte, prietenia cu Tess Crosley.
Jules şi Lachie Neale au scos la vânzare casa în care locuiau, pe care o achiziţionaseră în 2022 cu 2.4 milioane de dolari.
Potrivit Daily Mail, Lachie Neale ar putea pierde 1.5 milioane de dolari la divorţ. Averea sa este estimată la 5-7 milioane de dolari australieni (3-5 milioane de dolari americani).
El a fost surprins de mai multe ori în compania lui Tess Crosley. Lachie Neale are doi copii cu Jules Neale, o fată şi un băiat.
Lachie Neale a anunţat că renunţă la postul de căpitan al lui Brisbane Lions în urma scandalului. Brisbane Lions, cu Lachie Neale în echipă, a câştigat 2 titluri la rând, în ultimele două sezoane.
