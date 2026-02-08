Cazul milionarului ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia: ce i-a cerut femeia celei care a trădat-o cumplit - Antena Sport

Lachie Neale şi soţia sa, cu care se află în divorţ, Jules / Instagram

Noi detalii apar în cazul jucătorului de fotbal australian Lachie Neale (32 de ani), care şi-a înşelat soţia, pe Jules, cu buna prietenă a acesteia, Tess Crosley. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Jules i-a cerut lui Tess Crosley să şteargă de pe reţelele sociale pozele în care ele apăreau sărbătorind un titlu al lui Brisbane Lions împreună, alături de soţii lor, Lachie Neale, respectiv Ben.

Jules i-a cerut lui Tess Crosley să şteargă pozele în care sărbătoreau împreună un titlu al lui Brisbane Lions

Tess Crosley a fost activă în ultimul timp pe reţelele sociale. Lachie Neale dispăruse după scandalul de proporţii, dar a revenit şi el.

Tess Crosley a postat, recent, pe Instagram, un mesaj misterios: “Există întotdeauna o altă poveste, există mai mult decât se vede cu ochiul liber”.

Postarea ei face referire la un poem al lui W.H. Auden, “Secretul este dezvăluit”, care vorbeşte despre bârfe, trădare şi „secrete malefice”.