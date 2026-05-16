Aston Villa s-a calificat în Liga Campionilor! Watkins a strălucit în victoria de senzaţie cu Liverpool

Ollie Watkins a marcat de două ori, iar Aston Villa are un moral bun înaintea finalei de Liga Europa de săptămâna viitoare, graţie unei victorii cu 4-2 obţinută vineri pe teren propriu împotriva echipei Liverpool. Victoria i-a asigurat, de asemenea, echipei Aston Villa un loc în Liga Campionilor în sezonul viitor, relatează AP.

Victoria obţinută cu doar cinci zile înainte ca Villa să înfrunte Freiburg în finala Ligii Europa înseamnă că echipa lui Unai Emery şi-a asigurat un loc între primele cinci în Premier League.

Aston Villa – Liverpool 4-2. Gazdele s-au calificat în finala Ligii Campionilor!

Liverpool a dominat începutul partidei, Cody Gakpo văzându-şi golul anulat pentru ofsaid, iar Emiliano Martinez respingând un şut cu efect de la distanţă al lui Dominik Szoboszlai.

Cu toate acestea, Villa şi-a regăsit calmul pe măsură ce prima repriză a avansat şi a preluat conducerea cu trei minute înainte de pauză. Morgan Rogers a plasat un şut perfect cu piciorul drept, pe care Giorgi Mamardashvili nu a putut să-l respingă, în urma unei faze fixe bine lucrate.

Lovitura de cap a lui Virgil van Dijk, în minutul 8 al reprizei a doua, a adus Liverpool la egalitate, dar Villa a început să domine pe măsură ce jocul s-a deschis.