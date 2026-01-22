S-a terminat! Milionarul a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar decizia luată confirmă ruptura totală - Antena Sport

Scandalul dintre jucătorul de fotbal australian Lachie Neale (32 de ani) şi soţia lui, Jules, cu care se află în divorţ, ţine capul de afiş al presei din Australia de săptămâni întregi.
Lachie Neale a înşelat-o pe Jules cu cea mai bună prietenă a ei, Tess Crossley. Lachie Neale şi Jules au doi copii împreună. La rândul ei, Tess Crossley e şi ea căsătorită şi are şi ea doi copii.
Jules şi Lachie Neale şi-au scos la vânzare casa în care locuiau! Nu mai e loc de împăcare între ea şi jucătorul de fotbal australian, care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei!
Potrivit news.com.au, Jules şi Lachie Neale au scos la vânzare casa în care locuiau, pe care o achiziţionaseră în 2022 cu 2.4 milioane de dolari. Vânzarea casei şi faptul că cei doi nu mai au acolo obiecte personale e semnul că ruptura e totală.
Pentru Lachie Neale, căpitanul echipei de fotbal australian Brisbane Lions, urmează momente grele. Daily Mail scria că ar putea pierde 1.5 milioane de dolari la divorţ. Averea sa este estimată la 5-7 milioane de dolari australieni (3-5 milioane de dolari americani).
Scandalul a izbucnit după ce Lachie Neale a fost surprins de mai multe ori în compania lui Tess Crossley. Lachie Neale a confirmat, recent, despărţirea de soţia lui, cerându-şi scuze pentru că şi-a dezamăgit familia. Lachie Neale şi Jules Neale au împreună o fată şi un băiat.
„Deși nu voi intra în detalii, pot spune că mi-am dezamăgit familia și îmi cer scuze pentru acțiunile mele care i-au rănit pe cei apropiați. Pentru asta, îmi pare profund rău”, a transmis Lachie Neale.
Jules Neale a confirmat şi ea despărţirea. Fără să vorbească explicit despre divorţ, ea a dat de înţeles că asta va urma pentru ea şi soţul care a trădat-o aşa cum nu îşi imagina.
„Vreau să fie clar că nu încerc să salvez nimic. Am fost trădată în cel mai incredibil mod. Tot ce pot face acum este să-mi vindec rănile și să fac ce este mai bine pentru copiii mei”, scria Jules Neale pe reţelele sociale.
