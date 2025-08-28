Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre "Zeiţa de la Montreal", cu care e căsătorit de 29 de ani - Antena Sport

Soţul Nadiei Comăneci, Bart Conner, a făcut în trecut o declaraţie rară despre “Zeiţa de la Montreal”, cu care s-a căsătorit în 1996, la Bucureşti.

Nadia Comăneci l-a cunoscut prima oară pe Bart Conner la Cupa Americii, acolo unde ambii au urcat pe podium. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Bart Conner a spus ce l-a atras la Nadia Comăneci

Bart Conner dezvăluia că ce l-a atras la Nadia Comăneci a fost aerul ei misterios. Căsătoriţi în 1996, cei doi au avut o bucurie imensă 10 ani mai târziu, atunci când s-a născut fiul lor, Dylan Paul Conner, în Oklahoma.

„E foarte complexă. Întotdeauna a fost misterioasă cu mine şi cred că acest lucru mă atrage la ea. Oamenii sunt fascinaţi de fata mea misterioasă din România”, declara Bart Conner despre soţia lui, Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci a ajuns la 63 de ani şi, datorită performanţelor sale uriaşă, are parte de o rentă viajeră de la statul român. “Zeiţa de la Montreal” încasează astfel lunar o sumă importantă.