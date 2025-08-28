Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre "Zeiţa de la Montreal", cu care e căsătorit de 29 de ani - Antena Sport

Închide meniul
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre "Zeiţa de la Montreal", cu care e căsătorit de 29 de ani

Home | Diverse | Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre “Zeiţa de la Montreal”, cu care e căsătorit de 29 de ani
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre “Zeiţa de la Montreal”, cu care e căsătorit de 29 de ani

Publicat: 28 august 2025, 19:09

Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre “Zeiţa de la Montreal”, cu care e căsătorit de 29 de ani
Bart Conner şi Nadia Comăneci / Profimedia Images

Soţul Nadiei Comăneci, Bart Conner, a făcut în trecut o declaraţie rară despre “Zeiţa de la Montreal”, cu care s-a căsătorit în 1996, la Bucureşti.

Nadia Comăneci l-a cunoscut prima oară pe Bart Conner la Cupa Americii, acolo unde ambii au urcat pe podium. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Bart Conner a spus ce l-a atras la Nadia Comăneci

Bart Conner dezvăluia că ce l-a atras la Nadia Comăneci a fost aerul ei misterios. Căsătoriţi în 1996, cei doi au avut o bucurie imensă 10 ani mai târziu, atunci când s-a născut fiul lor, Dylan Paul Conner, în Oklahoma.

E foarte complexă. Întotdeauna a fost misterioasă cu mine şi cred că acest lucru mă atrage la ea. Oamenii sunt fascinaţi de fata mea misterioasă din România”, declara Bart Conner despre soţia lui, Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci a ajuns la 63 de ani şi, datorită performanţelor sale uriaşă, are parte de o rentă viajeră de la statul român. “Zeiţa de la Montreal” încasează astfel lunar o sumă importantă.

Nadia a scris istorie pentru sportul mondial atunci când a devenit prima gimnastă care a primit o notă perfectă de 10, la Jocurile Olimpice din 1976, de la Montreal.

Astfel, Nadia primeşte lună de lună 16.635 de lei, rentă viageră, una care are un statut special, astfel că suma nu a fost modificată după recalcularea pensiilor, ce a avut loc cu un an în urmă.

Nadia a intrat în istoria sportului românesc și mondial în 1976, la Montreal, când a reușit să obțină prima notă de 10 la Jocurile Olimpice. Per total, marea noastră campioană a câștigat 5 medalii olimpice de aur, la Jocurile Olimpice din 1976 și 1980.

Magistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la protesteMagistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la proteste
Ce avere are Nadia Comăneci

„Zeița de la Montreal” a fugit din România pe 27 noiembrie 1989, cu o lună înainte de Revoluție. Fosta mare sportivă trăiește în Norman, un orășel de lângă Cleveland, capitala statului Ohio. Acolo, Nadia şi soţul Bart Conner locuiesc într-o casă de 310 metri pătrați, estimată la 400.000 de euro, susține cancan.ro.

Sursa citată anunță că Nadia are o avere estimată la 25 de milioane de dolari, iar vila spectaculoasă este unul dintre bunurile de suflet. Construită în 1992, locuința are 4 dormitoare, 4 băi și o piscină. Bart și Nadia au și o casă de vacanță în California, estimată la 2 milioane de dolari.

Nadia Comăneci şi Bart Conner
Ce s-a aflat despre tânăra care i-ar putea deveni noră Nadiei Comăneci
