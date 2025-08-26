Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună - Antena Sport

Închide meniul
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună

Publicat: 26 august 2025, 15:11

Nadia Comăneci, în timpul unui interviu - Profimedia Images

Nadia Comăneci a ajuns la 63 de ani şi, datorită performanţelor sale uriaşă, are parte de o rentă viajeră de la statul român. “Zeiţa de la Montreal” încasează astfel lunar o sumă importantă.

Nadia a scris istorie pentru sportul mondial atunci când a devenit prima gimnastă care a primit o notă perfectă de 10, la Jocurile Olimpice din 1976, de la Montreal.

Câţi bani primeşte Nadia Comăneci de la statul român

Astfel, Nadia primeşte lună de lună 16.635 de lei, rentă viageră, una care are un statut special, astfel că suma nu a fost modificată după recalcularea pensiilor, ce a avut loc cu un an în urmă.

Nadia a intrat în istoria sportului românesc și mondial în 1976, la Montreal, când a reușit să obțină prima notă de 10 la Jocurile Olimpice. Per total, marea noastră campioană a câștigat 5 medalii olimpice de aur, la Jocurile Olimpice din 1976 și 1980.

Ce avere are Nadia Comăneci

„Zeița de la Montreal” a fugit din România pe 27 noiembrie 1989, cu o lună înainte de Revoluție. Fosta mare sportivă trăiește în Norman, un orășel de lângă Cleveland, capitala statului Ohio. Acolo, Nadia şi soţul Bart Conner locuiesc într-o casă de 310 metri pătrați, estimată la 400.000 de euro, susține cancan.ro.

Sursa citată anunță că Nadia are o avere estimată la 25 de milioane de dolari, iar vila spectaculoasă este unul dintre bunurile de suflet. Construită în 1992, locuința are 4 dormitoare, 4 băi și o piscină. Bart și Nadia au și o casă de vacanță în California, estimată la 2 milioane de dolari.

 

