"Va fi alt selecţioner în Nations League?" Răspunsul lui Stoichiţă, după discuţiile despre Hagi la naţională! - Antena Sport

“Va fi alt selecţioner în Nations League?” Răspunsul lui Stoichiţă, după discuţiile despre Hagi la naţională!

Bogdan Stănescu Publicat: 14 februarie 2026, 11:41

Gabriel Bodescu, Mihai Stoichiță și Răzvan Burleanu / Sport Pictures

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă (71 de ani), a fost întrebat direct dacă România va avea un alt selecţioner pentru meciurile din Nations League.

România a picat cu Polonia, Bosnia şi Suedia în grupa Nations League. Meciurile naţionalei din UEFA Nations League se vor vedea exclusiv în Universul Antena.

Răspunsul lui Stoichiţă la întrebarea dacă România va avea alt selecţioner la meciurile din Nations League

“(n.r. Va fi alt selecționer pe bancă în perioada aia? În octombrie?) Am față de prezicător? Mai întâi să vedem ce se întâmplă cu domnul Lucescu, controlul pe care-l are și apoi să vedem ce hotărâri se iau. Aseară (n.r.: vineri, 13 februarie) am vorbit cu el”, a declarat Mihai Stoichiţă, la întoarcerea în ţară.

“Am promovat, era imposibil să găsești echipe care să nu reprezinte ceva în fotbal. Dacă stau bine să mă gândesc, Suedia, Polonia și Bosnia sunt trei echipe cu care putem să ne luăm revanșa.

Putem să demonstrăm că suntem o echipă mai puternică decât ei. Să joci patru meciuri într-o fereastră mi se pare mult, foarte mult, dar regulile sunt făcute la alt nivel și trebuie să le respectăm, n-avem ce face”, a spus Mihai Stoichiţă despre grupa României din UEFA Nations League.

Gică Hagi ar fi ajuns la un acord cu Federaţia!

Gică Hagi ar fi ajuns la un acord cu FRF pentru a prelua naţionala atunci când selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) îşi va încheia mandatul. Şeful FRF, Răzvan Burleanu, care candidează pentru un nou mandat în luna martie, a anunţat că o decizie în privinţa continuării lui Mircea Lucescu pe bancă se va lua până în 20 februarie.

Selecţionerul trebuie să îi comunice lui Răzvan Burleanu dacă poate fi pe bancă sau nu la barajul cu Turcia, în condiţiile în care s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultima perioadă. În cazul unui răspuns negativ, Burleanu va încerca să îl convingă pe Hagi să preia naţionala mai devreme.

România dispută semifinala barajului pentru Mondial cu Turcia pe stadionul lui Beşiktaş, pe 26 martie, de la ora 19:00. Câştigătoarea duelului va înfrunta învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, pentru un loc la Mondial. Turneul final al World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena.

