Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Câţi ani are Edan şi ce pas important a făcut - Antena Sport

Home | Diverse | Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Câţi ani are Edan şi ce pas important a făcut
Foto

Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Câţi ani are Edan şi ce pas important a făcut

Publicat: 29 octombrie 2025, 13:33

Comentarii
Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Câţi ani are Edan şi ce pas important a făcut
galerie foto Galerie (60)

Victor Piţurcă şi Vica Blochina/ AntenaSport, Instagram

Victor Piţurcă a făcut dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Fostul selecţioner a transmis că este extrem de preocupat de Edan, cel care recent a împlinit 18 ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Piţurcă a fost într-o relaţie extraconjugală cu Vica Blochina timp de 16 ani, relaţie din care s-a născut fiul Edan. Tânărul deja major locuieşte de câţiva ani cu tatăl lui, dupa cum declara Vica în trecut.

Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina

Victor Piţurcă a fost întrebat direct despre fiul său cel mic, despre care spune că-i seamănă foarte bine din punct de vedere fizic. Fostul selecţioner a dezvăluit că Edan este elev, fiind pe finalul liceului, reuşind să obţină deja permisul de conducere.

Totodată, Piţurcă a transmis că este foarte atent şi îngrijorat de tot ceea ce-l priveşte pe fiul său şi al Vicăi Blochina.

“Seamănă, seamănă bine cu mine, într-adevăr. Așa este! Edan deja e mare. Are 18 ani, a făcut școala de șoferi și are deja carnet de conducere. N-are încă mașină, că trebuie să-și termine liceul, are alte priorități.

Reclamă
Reclamă

(Cum e viaţa cu un adolescent? Nopți nedormite, stres, griji?) Daaa. E greu, ești mereu îngrijorat când ai un copil adolescent. Mă gândeam acum, că ați deschis subiectul, și la ce au pățit mama și tata cu noi. Am fost doi băieți, nu le-a fost ușor.

Astăzi, copiii au acces la orice. Noi nu știam nici 5% din ce știu ei în prezent, la vârste fragede. Păi da ce? Știam noi ce știe Noah astăzi, la 5 ani? Știți cum umblă pe telefon, cu o lejeritate fantastică, e și foarte inteligent și prinde tot imediat”, a declarat Victor Piţurcă, conform viva.ro.

O clujeancă şi-a închis balconul cu tot cu ţeava de gaze a blocului. Are 15 zile pentru a-l demolaO clujeancă şi-a închis balconul cu tot cu ţeava de gaze a blocului. Are 15 zile pentru a-l demola
Reclamă
Cu ce a ajuns să se ocupe acum cea mai cunoscută amantă din România
+(60)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O clujeancă şi-a închis balconul cu tot cu ţeava de gaze a blocului. Are 15 zile pentru a-l demola
Observator
O clujeancă şi-a închis balconul cu tot cu ţeava de gaze a blocului. Are 15 zile pentru a-l demola
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României Betano: „E în formă, s-a antrenat toată săptămâna cu noi”. Exclusiv
Fanatik.ro
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României Betano: „E în formă, s-a antrenat toată săptămâna cu noi”. Exclusiv
16:30
S-a „rupt” după Real Madrid – Barcelona! Cât va lipsi starul de pe gazon
16:23
S-a decis viitorul lui Marius Măldărășanu la Hermannstadt. Anunţul oficial
16:15
Jucătorii Sănătății Cluj, stimulați la jocul cu Universitatea Craiova. Primă uriașă pentru „virușii verzi”
15:49
FRF, sancționată de UEFA. Amendă + riscul de a juca următorul meci al naționalei U-21 cu tribuna închisă
15:21
Dinamo şi Rapid, sancţionate de Comisia de Disciplină după incidentele din derby. FCSB a fost şi ea amendată
15:10
Inter – Fiorentina LIVE TEXT (21:45). Echipa lui Cristi Chivu ţinteşte victoria după eşecul cu Napoli
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” 2 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 3 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” 4 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 5 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 6 Josep Martinez, portarul lui Inter, a lovit mortal un bărbat de 81 de ani în scaun cu rotile. Chivu şi-a amânat conferinţa
Citește și