Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Câţi ani are Edan şi ce pas important a făcut - Antena Sport

Victor Piţurcă a făcut dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Fostul selecţioner a transmis că este extrem de preocupat de Edan, cel care recent a împlinit 18 ani.

Victor Piţurcă a fost într-o relaţie extraconjugală cu Vica Blochina timp de 16 ani, relaţie din care s-a născut fiul Edan. Tânărul deja major locuieşte de câţiva ani cu tatăl lui, dupa cum declara Vica în trecut.

Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina

Victor Piţurcă a fost întrebat direct despre fiul său cel mic, despre care spune că-i seamănă foarte bine din punct de vedere fizic. Fostul selecţioner a dezvăluit că Edan este elev, fiind pe finalul liceului, reuşind să obţină deja permisul de conducere.

Totodată, Piţurcă a transmis că este foarte atent şi îngrijorat de tot ceea ce-l priveşte pe fiul său şi al Vicăi Blochina.

“Seamănă, seamănă bine cu mine, într-adevăr. Așa este! Edan deja e mare. Are 18 ani, a făcut școala de șoferi și are deja carnet de conducere. N-are încă mașină, că trebuie să-și termine liceul, are alte priorități.