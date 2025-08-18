Ce au putut face Ilie Năstase și soția Ioana, în plin proces de divorț. Unde au fost surprinși - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 18 august 2025, 12:15

Ilie Năstase şi Ioana Năstase / Colaj Facebook/Hepta

S-a aflat ce au putut face Ilie Năstase și soția Ioana, în plin proces de divorț. Cei doi se află în relații tensionate, însă au plecat împreună la mare, pe litoralul românesc. 

Ioana Năstase a decis să depună actele de divorț la Judecătoria Constanța, însă a dezvăluit că așteaptă o schimbare din partea lui Ilie Năstase, pentru a renunța la proces. 

Recent, Ioana Năstase a dezvăluit că i-a propus soțului ei să plece într-o vacanță pentru a-și rezolva astfel problemele din căsnicie. Cei doi au fost surprinși la Mamaia, notează libertatea.ro. 

Ilie Năstase a însoțit-o pe Ioana pe plajă, însă gesturile celor doi trădează faptul că încă nu s-au împăcat. Totodată, cei doi locuiesc în apartamente separate la malul mării, însă se întâlnesc pe parcursul zilei. 

Conform sursei citate anterior, într-una dintre zile, Ilie Năstase a fost surprins singur la o terasă, fără să fie însoțit de soția Ioana.  

După ce a depus actele de divorț, Ioana a renunțat la verighetă. De cealaltă parte, inelul este încă prezent la mâna lui Ilie Năstase.  

Ce s-a putut întâmpla între Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, după ce aceasta a depus actele pentru divorţ 

Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, se află în proces de divorţ. Ioana a depus actele pentru a oficializa despărţirea de fostul lider mondial, iar primul termen al procesului va avea loc după vacanţa magistraţilor. 

Ar fi al cincilea divorţ pentru Ilie Năstase, care în trecut a fost căsătorit cu Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia Teodorescu şi Brigitte Sfăt. 

"Comoara" ascunsă de Florina în mansarda casei din Timișoara. Costă 10.000 €: "Nebunia a început acum 4 ani""Comoara" ascunsă de Florina în mansarda casei din Timișoara. Costă 10.000 €: "Nebunia a început acum 4 ani"
Potrivit cancan.ro, divorţul este doar o chestiune de timp, chiar dacă Ilie Năstase ar dori să se împace cu Ioana. 

Ioana ar fi fost deranjată că Ilie nu a mers cu ea în Turcia, preferând să rămână pe litoral. El ar fi aşteptat-o pe aeroport pe Ioana, la întoarcerea acesteia din Turcia, dar ea l-ar fi evitat. 

„Este perioada petrecerilor și a cluburilor pentru domnul. Nu mă pot încadra în acest stil de viață al lui. Prefer liniștea. M-am dus la prietena mea, care lucrează la Spitalul American, în conducere. E o fată extraordinară. A făcut medicina și în România, dar și în Turcia”, a declarat Ioana Năstase, pentru sursa citată. 

Ilie Năstase și Ioana Năstase
Ilie Năstase
Ilie Năstase s-a lovit de un refuz incredibil
Ilie şi Ioana Năstase
