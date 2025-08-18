Ce au putut face Ilie Năstase și soția Ioana, în plin proces de divorț. Unde au fost surprinși - Antena Sport

S-a aflat ce au putut face Ilie Năstase și soția Ioana, în plin proces de divorț. Cei doi se află în relații tensionate, însă au plecat împreună la mare, pe litoralul românesc.

Ioana Năstase a decis să depună actele de divorț la Judecătoria Constanța, însă a dezvăluit că așteaptă o schimbare din partea lui Ilie Năstase, pentru a renunța la proces.

Ce au putut face Ilie Năstase și soția Ioana, în plin proces de divorț

Recent, Ioana Năstase a dezvăluit că i-a propus soțului ei să plece într-o vacanță pentru a-și rezolva astfel problemele din căsnicie. Cei doi au fost surprinși la Mamaia, notează libertatea.ro.

Ilie Năstase a însoțit-o pe Ioana pe plajă, însă gesturile celor doi trădează faptul că încă nu s-au împăcat. Totodată, cei doi locuiesc în apartamente separate la malul mării, însă se întâlnesc pe parcursul zilei.

Conform sursei citate anterior, într-una dintre zile, Ilie Năstase a fost surprins singur la o terasă, fără să fie însoțit de soția Ioana.