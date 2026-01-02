Cristi Chivu și Inter, "detronați" de rivala AC Milan. "Rossonerrii", victorie la limită la Cagliari - Antena Sport

AC Milan a învins-o vineri seara în deplasare cu scorul de 1-0 pe Cagliari, într-un meci din etapa a 18-a din Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu această victorie, echipa lui Massimiliano Allegri trece, momentan, pe prima poziţie în clasament, peste Interul lui Cristi Chivu.

AC Milan, lider provizoriu în Serie A

După o primă repriză echilibrată, “rossonerrii” au dat lovitura pe arena Unipol Domus, înscriind în minutul 50, când Rafa Leao a trimis în plasă din assist-ul lui Rabiot. Oaspeţii au controlat jocul şi sarzii nu au mai putut egala, iar Cagliari – AC Milan s-a încheiat astfel 0-1.

În clasamentul din Serie A, AC Milan a ajuns la 38 de puncte şi, cu un meci în plus, trece peste Interul lui Chivu, devenind lider. Cagliari este a 14-a, cu 18 puncte. Inter va putea însă reveni pe prima poziție dacă o va învinge pe Giuseppe Meazza pe Bologna duminică, de la ora 21:45.

Cum arată clasamentul din Serie A: