Cristi Chivu și Inter, "detronați" de rivala AC Milan. "Rossonerrii", victorie la limită la Cagliari - Antena Sport

Cristi Chivu și Inter, “detronați” de rivala AC Milan. “Rossonerrii”, victorie la limită la Cagliari

Andrei Nicolae Publicat: 2 ianuarie 2026, 23:55

Cristi Chivu - AC Milan / Colaj Profimedia

AC Milan a învins-o vineri seara în deplasare cu scorul de 1-0 pe Cagliari, într-un meci din etapa a 18-a din Serie A.

Cu această victorie, echipa lui Massimiliano Allegri trece, momentan, pe prima poziţie în clasament, peste Interul lui Cristi Chivu.

AC Milan, lider provizoriu în Serie A

După o primă repriză echilibrată, “rossonerrii” au dat lovitura pe arena Unipol Domus, înscriind în minutul 50, când Rafa Leao a trimis în plasă din assist-ul lui Rabiot. Oaspeţii au controlat jocul şi sarzii nu au mai putut egala, iar Cagliari – AC Milan s-a încheiat astfel 0-1.

În clasamentul din Serie A, AC Milan a ajuns la 38 de puncte şi, cu un meci în plus, trece peste Interul lui Chivu, devenind lider. Cagliari este a 14-a, cu 18 puncte. Inter va putea însă reveni pe prima poziție dacă o va învinge pe Giuseppe Meazza pe Bologna duminică, de la ora 21:45.

Cum arată clasamentul din Serie A:

  • 1. AC Milan – 38 pct. (17 meciuri)
  • 2. Inter – 36 pct. (16 meciuri)
  • 3. Napoli – 34 pct. (16 meciuri)
  • 4. AS Roma – 33 pct. (17 meciuri)
  • 5. Juventus – 32 pct. (17 meciuri)

Sursa: news.ro 

