Cristi Chivu și Inter, "detronați" de rivala AC Milan. "Rossonerrii", victorie la limită la Cagliari - Antena Sport

AC Milan a învins-o vineri seara în deplasare cu scorul de 1-0 pe Cagliari, într-un meci din etapa a 18-a din Serie A.
Cu această victorie, echipa lui Massimiliano Allegri trece, momentan, pe prima poziţie în clasament, peste Interul lui Cristi Chivu.
AC Milan, lider provizoriu în Serie A
După o primă repriză echilibrată, “rossonerrii” au dat lovitura pe arena Unipol Domus, înscriind în minutul 50, când Rafa Leao a trimis în plasă din assist-ul lui Rabiot. Oaspeţii au controlat jocul şi sarzii nu au mai putut egala, iar Cagliari – AC Milan s-a încheiat astfel 0-1.
În clasamentul din Serie A, AC Milan a ajuns la 38 de puncte şi, cu un meci în plus, trece peste Interul lui Chivu, devenind lider. Cagliari este a 14-a, cu 18 puncte. Inter va putea însă reveni pe prima poziție dacă o va învinge pe Giuseppe Meazza pe Bologna duminică, de la ora 21:45.
Cum arată clasamentul din Serie A:
- 1. AC Milan – 38 pct. (17 meciuri)
- 2. Inter – 36 pct. (16 meciuri)
- 3. Napoli – 34 pct. (16 meciuri)
- 4. AS Roma – 33 pct. (17 meciuri)
- 5. Juventus – 32 pct. (17 meciuri)
Leão’s goal gives Milan all three points 👏#CagliariMilan pic.twitter.com/xa5ugKNStU
— Lega Serie A (@SerieA_EN) January 2, 2026
Sursa: news.ro
