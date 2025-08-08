Ce s-a putut întâmpla între Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, după ce aceasta a depus actele pentru divorţ! - Antena Sport

Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, se află în proces de divorţ. Ioana a depus actele pentru a oficializa despărţirea de fostul lider mondial, iar primul termen al procesului va avea loc după vacanţa magistraţilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ar fi al cincilea divorţ pentru Ilie Năstase, care în trecut a fost căsătorit cu Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia Teodorescu şi Brigitte Sfăt.

Divorţul dintre Ilie Năstase şi Ioana ar fi numai o chestiune de timp

Potrivit cancan.ro, divorţul este doar o chestiune de timp, chiar dacă Ilie Năstase ar dori să se împace cu Ioana.

Ilie Năstase şi Ioana se află pe litoral, notează sursa citată, unde au apartament perete în perete, dar s-ar evita la mare. Ioana ar fi fost deranjată că Ilie nu a mers cu ea în Turcia, preferând să rămână pe litoral. El ar fi aşteptat-o pe aeroport pe Ioana, la întoarcerea acesteia din Turcia, dar ea l-ar fi evitat.

„Este perioada petrecerilor și a cluburilor pentru domnul. Nu mă pot încadra în acest stil de viață al lui. Prefer liniștea. M-am dus la prietena mea, care lucrează la Spitalul American, în conducere. E o fată extraordinară. A făcut medicina și în România, dar și în Turcia”, a declarat Ioana Năstase, pentru sursa citată.