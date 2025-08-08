Ce s-a putut întâmpla între Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, după ce aceasta a depus actele pentru divorţ! - Antena Sport

Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, se află în proces de divorţ. Ioana a depus actele pentru a oficializa despărţirea de fostul lider mondial, iar primul termen al procesului va avea loc după vacanţa magistraţilor.
Ar fi al cincilea divorţ pentru Ilie Năstase, care în trecut a fost căsătorit cu Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia Teodorescu şi Brigitte Sfăt.
Divorţul dintre Ilie Năstase şi Ioana ar fi numai o chestiune de timp
Potrivit cancan.ro, divorţul este doar o chestiune de timp, chiar dacă Ilie Năstase ar dori să se împace cu Ioana.
Ilie Năstase şi Ioana se află pe litoral, notează sursa citată, unde au apartament perete în perete, dar s-ar evita la mare. Ioana ar fi fost deranjată că Ilie nu a mers cu ea în Turcia, preferând să rămână pe litoral. El ar fi aşteptat-o pe aeroport pe Ioana, la întoarcerea acesteia din Turcia, dar ea l-ar fi evitat.
„Este perioada petrecerilor și a cluburilor pentru domnul. Nu mă pot încadra în acest stil de viață al lui. Prefer liniștea. M-am dus la prietena mea, care lucrează la Spitalul American, în conducere. E o fată extraordinară. A făcut medicina și în România, dar și în Turcia”, a declarat Ioana Năstase, pentru sursa citată.
Ilie Năstase şi Ioana s-au mai certat în trecut şi chiar au fost aproape de divorţ, dar fostul mare tenismen român a reuşit de fiecare dată să o convingă pe Ioana să se împace.
Ilie Năstase este suporter al FCSB-ului
Ilie Năstase este de partea FCSB-ului în conflictul cu clubul Armatei. Fostul lider mondial merge la partidele FCSB-ului. De mai multe ori, Ilie Năstase a fost surprins în lojă alături de preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica.
Bunul prieten al lui Ilie Năstase, miliardarul Ion Ţiriac, este recunoscut ca un suporter al lui Dinamo. De altfel, nu o dată s-a vorbit despre posibilitatea ca Ion Ţiriac să preia clubul Dinamo. Ţiriac a refuzat de fiecare dată, motivând că nu se pricepe la fotbal.