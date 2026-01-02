Ilie Dumitrescu revine în fotbal: "Intru într-un proiect de genul ăsta!" Ce rol va avea - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a anunțat că revine în fotbal. Fără să dea prea multe detalii sau la ce club se va duce, fostul component al Generației de Aur spune că se va implica într-un proiect care să ajute juniorii să treacă la echipele de seniori.

”Trecerea este importantă. Ăsta e un subiect pe care o să-l abordez. Vreau să intru într-un proiect de genul ăsta. Aș vrea să mă implic la cluburi, la academii, pentru a gestiona tranziția de la copii și juniori la seniori, pentru că impactul este foarte mare. Sunt foarte multe exemple. Aș începe cu exemplul Ianis Hagi. L-ați văzut când a plecat la Fiorentina? Juca număr 10 la Farul. După un an și ceva la Fiorentina, când s-a întors, era altul. Ăsta e cel mai bun exemplu. Ceea ce înseamnă să lucrezi. O să vedem cum o să mă implic, dar îmi doresc foarte tare chestia asta, la nivel de academii. Vreau să fac eu un proiect. Chiar îmi doresc să fac chestia asta. Nu ceva teoretic, să mă implic practic. Da, cred că va ieși anul ăsta”, a spus Ilie Dumitrescu pentru Digi Sport.

Din 2010, Ilie Dumitrescu s-a orientat exclusiv către afacerile pe care le deține, dar și la cariera de analist sportiv. Ultima experiență pe banca unei echipe a fost la FCSB. Chiar dacă a renunțat prematur la cariera de antrenor, Ilie Dumitrescu a antrenat echipe importante din Grecia sau România. Cum ar fi PAOK sau AEK Atena, iar în țară Oțelul, FC Brașov sau FCSB.