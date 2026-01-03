Tony Strata a intrat la Guimaraes şi a fost imediat decisiv, pasând la un gol de senzaţie! Nota românului - Antena Sport

Tony Strata (21 de ani) a intrat în minutul 67 al meciului Guimaraes – Nacional 2-1 şi şi-a făcut imediat simţită prezenţa. Românul l-a înlocuit pe Miguel Maga. Guimaraes – Nacional 2-1 a fost în direct vineri seară, de la 22:45, în AntenaPLAY.

În minutul 70, Tony Strata i-a pasat lui Noah Saviolo, care a reuşit un gol de senzaţie. Aflat într-o poziţie de centrare, Saviolo a ales să şuteze cu efect, lobat, mingea a lovit bara, apoi a intrat în poartă. A fost primul gol al lui Saviolo la Guimaraes, unul de generic. Atacantul belgian de 21 de ani a făcut cel mai bun meci de când e la Guimaraes, reuşind şi assist-ul la golul 2 al gazdelor, marcat în minutul 87 de Rodrigo Abascal.

Tony Strata i-a pasat cu Noah Saviolo, la golul de generic al acestuia!

Desigur, Saviolo a fost declarat MVP-ul partidei, el primind nota 8.4. În ceea ce îl priveşte pe românul Tony Strata, el a fost notat cu 7.1 de către site-ul de specialitate flashscore.ro. A fost a cincea partidă pentru Strata în Liga Portugal, competiţie care se vede exclusiv în România în AntenaPLAY. Meciul cu Nacional a fost cel care i-a adus primul assist românului de când s-a transferat în Portugalia.

Nacional a punctat în minutul 90+2, prin Chiheb Labidi, cu largul concurs al portarului lui Guimaraes, Castillo. A fost prea târziu pentru ca Nacional să obţină măcar un punct din deplasarea de la Guimaraes. În urma acestui rezultat, echipa românului Tony Strata, Vitoria Guimaraes, se află pe locul 6 în Liga Portugal, cu 25 de puncte. Nacional e pe 14, cu 16 puncte.