"Varga a vrut mai mult". Ilie Dumitrescu a dat verdictul după transferul lui Louis Munteanu - Antena Sport

"Varga a vrut mai mult". Ilie Dumitrescu a dat verdictul după transferul lui Louis Munteanu

Liga 1 | "Varga a vrut mai mult". Ilie Dumitrescu a dat verdictul după transferul lui Louis Munteanu

“Varga a vrut mai mult”. Ilie Dumitrescu a dat verdictul după transferul lui Louis Munteanu

Andrei Nicolae Publicat: 2 ianuarie 2026, 23:40

Comentarii
Varga a vrut mai mult. Ilie Dumitrescu a dat verdictul după transferul lui Louis Munteanu

Ilie Dumitrescu - Louis Munteanu / Colaj Hepta + Sport Pictures

Ilie Dumitrescu a vorbit în cadrul unei emisiuni despre Louis Munteanu, care va pleca în această iarnă de la CFR Cluj la DC United. Fostul component al Generației de Aur este de părere că mutarea respectivă nu este un pas înapoi pentru atacant în ceea ce privește aportul său la națională, chiar dacă va evolua în afara Europei.

DC United și CFR Cluj s-au înțeles pe 31 decembrie 2025 pentru transferul lui Louis Munteanu care se va face pe 7 milioane de euro (aproape 6 milioane de euro), cu posibilitatea ca suma să ajungă chiar la 10 milioane (8,5 milioane de euro), în funcție de performanțele jucătorului. Mutarea respectivă a început să atragă din ce în ce mai multe reacții, iar recent Ilie Dumitrescu și-a expus și el părarea.

Munteanu are “OK”-ul din partea lui Ilie Dumitrescu

Fostul jucător de la Steaua, Sevilla sau Tottenham este de părere că mutarea poate să fie una benefică atât pentru CFR, care va încasa mulți bani de pe urma sa, cât și pentru Munteanu. Ilie Dumitrescu nu e ezitat să amintească modul în care golgheterul din sezonul trecut al Ligii 1 a ratat în vară un transfer din cauza dorinței lui Neluțu Varga de a încasa mai mulți bani de pe urma sa.

Nu văd o problemă pentru echipa națională dacă va avea continuitate și va face meciuri bune. E important să se ridice la un nivel bun, să aibă continuitate, să fie în tonus ca să ajute și echipa națională.

A fost aproape în vară, apropo de oferta de la Rennes. Cred că era mai mare față de cea de acum, era de 10 milioane de euro. Nu s-a materializat datorită faptului că Neluțu Varga a vrut mai mult. Bine că s-a făcut și asta. Va ajuta clubul această sumă“, a spus fostul internațional, potrivit digisport.ro.

În prima jumătate a acestui sezon din Liga 1, golgheterul stagiunii trecute a înregistrat cifre modeste pentru CFR Cluj. Vârful a strâns în 21 de partide doar trei goluri și pase pase decisive.

Comentarii


