Victor Angelescu confirmă primul transfer al Rapidului: "Suntem aproape înţeleşi" - Antena Sport

Rapid a bătut palma cu Daniel Paraschiv și vine la Rapid. Acţionarul minoritar al celor din Giuleşti, Victor Angelescu, a oferit detalii despre viitorul transfer. Fără să dea nume, acesta a lăsat de înţeles că mutarea va fi oficializată în câteva zile.

“Nu pot să confirm sau să infirm nimic. Când o să avem vreun anunţ de făcut, o să-l aflaţi. Suntem aproape să fim înţeleşi cu un atacant. Normal că-ţi doreşti atacanţi care au jucat meciuri, care au dat goluri, ideea e să fie cineva despre care noi credem că poate să ne ajute, să ştie campionatul, să înţeleagă ce înseamnă Rapid.

Noi acum avem nevoie de cineva care să intre repede în echipă. Mai sunt 19 meciuri, dacă îţi ia 2-3 luni să te acomodezi, a trecut campionatul. Dar până când nu semnăm, nu anunţăm nimic. Mâine sau poimâine ar trebui să fie gata.”, a spus Victor Angelescu, în exclusivitate la Prima Sport.

Fotbalistul va evolua pentru Rapid, sub formă de împrumut, până în vară. Un transfer definitiv se va discuta cu Real Oviedo, clubul de care aparține, la finalul sezonului, existând o opțiune de prelungire pentru trei sezoane.