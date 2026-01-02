Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate - Antena Sport

Dan Șucu se implică puternic în transferuri la Rapid și este decis să investească pentru ca gruparea giuleșteană să câștige titlul. După ce s-a vorbit de venirea lui Daniel Paraschiv, gruparea alb-vișinie are acum pe listă un atacant cotat la două milioane de euro.

Este vorba despre Andre Clovis, vârf care evoluează în liga a doua din Portugalia, la Academico Viseu. Acesta are 15 goluri marcate în acest sezon, în doar 19 partide jucate.

Andre Clovis, lovitura pregătită de Rapid în iarnă

Costel Gâlcă a solicitat după aproape fiecare meci întăriri la Rapid, iar conducerea pare să acționeze în consecință. După ce s-a zvonit că Daniel Paraschiv va semna cu gruparea giuleașteană, acum, pe lista alb-vișiniilor se află un atacant de două milioane de euro, anunță gsp.ro.

Andre Clovis joacă pentru portughezii de la Academico Viseu și are 15 goluri înscrise în acest sezon, pe lângă trei pase decisive. Vârful brazilian de 28 de ani a reușit această performanță în doar 19 jocuri.

Format de cei de la Internacional, acesta a mai jucat pentru Liexoes și Estoril Praia. Din vara anului 2023 se află la actuala sa echipă, fiind cumpărat la vremea respectivă pentru puțin peste un milion de euro.