Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate

Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate

Daniel Işvanca Publicat: 2 ianuarie 2026, 9:21

Comentarii
Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate

Andre Clovis / Profimedia

Dan Șucu se implică puternic în transferuri la Rapid și este decis să investească pentru ca gruparea giuleșteană să câștige titlul. După ce s-a vorbit de venirea lui Daniel Paraschiv, gruparea alb-vișinie are acum pe listă un atacant cotat la două milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Andre Clovis, vârf care evoluează în liga a doua din Portugalia, la Academico Viseu. Acesta are 15 goluri marcate în acest sezon, în doar 19 partide jucate.

Andre Clovis, lovitura pregătită de Rapid în iarnă

Costel Gâlcă a solicitat după aproape fiecare meci întăriri la Rapid, iar conducerea pare să acționeze în consecință. După ce s-a zvonit că Daniel Paraschiv va semna cu gruparea giuleașteană, acum, pe lista alb-vișiniilor se află un atacant de două milioane de euro, anunță gsp.ro.

Andre Clovis joacă pentru portughezii de la Academico Viseu și are 15 goluri înscrise în acest sezon, pe lângă trei pase decisive. Vârful brazilian de 28 de ani a reușit această performanță în doar 19 jocuri.

Format de cei de la Internacional, acesta a mai jucat pentru Liexoes și Estoril Praia. Din vara anului 2023 se află la actuala sa echipă, fiind cumpărat la vremea respectivă pentru puțin peste un milion de euro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ultimele clipe din viaţa unui biciclist din Galaţi, surprinse de o cameră. A fost spulberat de o maşină
Observator
Ultimele clipe din viaţa unui biciclist din Galaţi, surprinse de o cameră. A fost spulberat de o maşină
Neluțu Varga mai pregătește un tun după Louis Munteanu! Altă vedetă a lui CFR Cluj, aproape de un transfer pe o sumă uriașă! Exclusiv
Fanatik.ro
Neluțu Varga mai pregătește un tun după Louis Munteanu! Altă vedetă a lui CFR Cluj, aproape de un transfer pe o sumă uriașă! Exclusiv
9:35
Marius Ștefănescu e OUT de la Konyaspor! Decizie radicală a antrenorului
9:22
VideoJurnal Antena Sport | Răducioiu, Tamaş şi Alexa s-au distrat de minune la Revelionul de la Antena 1
9:14
Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, arestat preventiv! El ar fi responsabil de moartea apropiaţilor boxerului
9:01
Gabriela Ruse, victorie în prima rundă a calificărilor de la Brisbane. Românca a pierdut un singur game
8:49
Un fotbalist din Franţa, printre victimele incendiului devastator din Elveţia, soldat cu cel puţin 47 de morţi!
8:42
Sergio Ramos, din fotbalist în patron! Ofertă pentru preluarea unui club de top din La Liga
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 2 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 3 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară 4 OFICIAL | Primul transfer al anului din Liga 1! 5 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 6 Oferte pentru Steven Nsimba. Cât cere Universitatea Craiova pentru omul ajuns în dizgrațiile lui Mihai Rotaru
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase