DC United vrea să transfere un alt jucător al CFR-ului! Iuliu Mureșan: "Mai avem nevoie să vindem" - Antena Sport

DC United vrea să transfere un alt jucător al CFR-ului! Iuliu Mureșan: "Mai avem nevoie să vindem"

DC United vrea să transfere un alt jucător al CFR-ului! Iuliu Mureșan: "Mai avem nevoie să vindem"

DC United vrea să transfere un alt jucător al CFR-ului! Iuliu Mureșan: “Mai avem nevoie să vindem”

Radu Constantin Publicat: 2 ianuarie 2026, 23:19

Meriton Korenica (29 de ani), unul dintre jucătorii importanți ai CFR Cluj, a intrat pe lista de transferuri a celor de la DC United. Formația din MLS l-a achiziționat recent pe Louis Munteanu (23 de ani) și mai vrea să mai facă o achiziție tot de la formația ardeleană.

Deși, în acest moment, nu există un acord final între părți, șansele ca transferul să se concretizeze sunt considerabile, potrivit informațiilor publicate de fanatik.ro. Asta pentru că CFR Cluj vrea să vândă cât mai mulți fotbaliști în această iarnă.

Suma vehiculată pentru mutare se ridică la aproximativ 4 milioane de euro (circa 4,7 milioane de dolari), o tranzacție care ar reprezenta o nouă lovitură financiară importantă pentru clubul din Gruia, aflat într-o perioadă marcată de dificultăți economice.

”Mai avem nevoie să vindem. Mai sunt probleme pe care le-am moștenit. Sper că le vom rezolva într-o lună, două. A venit acel antrenor (n.r. Rene Weiler, antrenorul lui DC United) la meciul cu Rapid și l-a remarcat pe Korenica. Nu e ceva concret, care să se întâmple acum. E important să ne putem descurca”, a recunoscut Iuliu Mureșan interesul pentru fotbalist, la Digi Sport.

Mijlocașul kosovar a ajuns la CFR Cluj în urmă cu un an și jumătate, fiind transferat de la Manisa FK, iar evoluțiile sale constante l-au transformat rapid într-o piesă de bază în angrenajul echipei.

