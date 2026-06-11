Ce avere are presupusul iubit al Simonei Halep. E cu 24 de ani mai în vârstă decât ea

Simona Halep (34 de ani) a fost surprinsă alături de presupusul iubit. Fosta sportivă a fost fotografiată alături de Dorin Mateiu, pe o plajă din Mykonos.
Nu este pentru prima dată când Simona Halep este surprinsă alături de afaceristul care este cu 24 de ani mai în vârstă decât ea. Fostul lider WTA a încercat să ţină totul departe de lumina reflectoarelor, dar toate indiciile duc la faptul că ar fi într-o relaţie cu Dorin Mateiu.
Ce avere are presupusul iubit al Simonei Halep
Dorin Mateiu şi Simona Halep s-au relaxat în Mykonos, una dintre cele mai cunoscute şi vizitate insule din Grecia. Imaginile cu cei doi au fost publicate de cei de la cancan.ro.
Dorin Mateiu este supranumit “Regele Mezelurilor”, având o avere colosală. Concret, conform evz.ro, presupusul iubit al Simonei Halep are în conturi suma fabuloasă de 70 de milioane de euro, fiind pe locul 110 în top 300 milionari români.
Dorin Mateiu este un afacerist cunoscut în România, având numeroase investiţii în industria alimentară. El deţine o companie de mezeluri, dar are afaceri notabile şi în imobiliare.
În companie de mezeluri pe care o deţine în Ardeal, Dorin Mateiu are peste 1300 de angajaţi. Firma a fost deschisă de acesta încă din 2002, având o gamă diversificată de preparate de carne, distribuite la nivel naţional.
Simona Halep şi-ar fi găsit fericirea alături de milionarul în vârstă de 58 de ani. “Simo” a fost căsătorită cu Toni Iuruc, cununându-se civil în 2021. În toamna lui 2022, cei doi aveau programată nunta, dar au divorţat în septembrie.
- “E o ruşine” Milionarul român s-a revoltat când a văzut ce a păţit Ilie Năstase: “E la nivelul Nadiei Comăneci”
- (P) Transformarea digitală a platformelor de divertisment și impactul asupra pieței locale
- (P) Ghid practic pentru pariuri live la tenis: cum citești corect un joc decisiv
- Cristi Chivu și Adelina, nași de cununie în “Raiul milionarilor”. Afaceristul care i-a devenit fin antrenorului
- Fosta iubită milionară a lui Gabi Torje s-a despărţit de jumătatea ei: “Peste asta nu pot să trec”