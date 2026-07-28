Jucătorii remarcaţi de Ilie Dumitrescu, după egalul dramatic dintre Botoşani şi Rapid: „Mi-a plăcut foarte mult”

Ilie Dumitrescu a reacţionat, după ce Rapid a fost egalată dramatic de Botoşani. Giuleştenii au remizat în Moldova, scor 1-1, în etapa a doua a sezonului.

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Sebastian Mailat a egalat în minutul 90+1, după un penalty care s-a repetat. Prima dată, mijlocaşul a ratat de la punctul cu var, însă lovitura s-a repetat deoarece Dina Grameni se afla în interiorul careului în momentul execuţiei şi a intervenit ulterior pentru a respinge balonul.

Jucătorii remarcaţi de Ilie Dumitrescu, după Botoşani – Rapid 1-1

Ilie Dumitrescu a tras concluziile, la finalul partidei, şi i-a remarcat pe Claudiu Petrila şi pe Olimpiu Moruţan. De asemenea, „Mister” a remarcat şi jocul bun al lui Timotej Jambor, mărturisind că ieşirea lui Cătălin Vulturar de pe teren, cel înlocuit de Alexandru Dobre în minutul 53, a fost o pierdere pentru giuleşteni.

„Eu consider că schimbările n-au adus un plus. Mie mi-a plăcut foarte mult cum a arătat echipa cu Petrila și cu Moruțan, plus că Jambor a ținut foarte bine de minge, mai ales pe vremea asta, pe ploaia care a fost acolo.

Mi s-a părut un jucător activ, combativ, a câștigat multe dueluri. Cea mai mare pierdere a fost ieșirea lui Vulturar. Rapid n-a mai fost la fel după ce a ieșit, n-a mai ținut mijlocul. Acolo a fost o cădere.