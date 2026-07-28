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Jucătorii remarcaţi de Ilie Dumitrescu, după egalul dramatic dintre Botoşani şi Rapid: „Mi-a plăcut foarte mult”

Viviana Moraru Publicat: 28 iulie 2026, 8:30

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Jucătorii remarcaţi de Ilie Dumitrescu, după egalul dramatic dintre Botoşani şi Rapid: „Mi-a plăcut foarte mult

Duel în partida Botoşani - Rapid 1-1/ Sport Pictures

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Ilie Dumitrescu a reacţionat, după ce Rapid a fost egalată dramatic de Botoşani. Giuleştenii au remizat în Moldova, scor 1-1, în etapa a doua a sezonului.

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Sebastian Mailat a egalat în minutul 90+1, după un penalty care s-a repetat. Prima dată, mijlocaşul a ratat de la punctul cu var, însă lovitura s-a repetat deoarece Dina Grameni se afla în interiorul careului în momentul execuţiei şi a intervenit ulterior pentru a respinge balonul.

Jucătorii remarcaţi de Ilie Dumitrescu, după Botoşani – Rapid 1-1

Ilie Dumitrescu a tras concluziile, la finalul partidei, şi i-a remarcat pe Claudiu Petrila şi pe Olimpiu Moruţan. De asemenea, „Mister” a remarcat şi jocul bun al lui Timotej Jambor, mărturisind că ieşirea lui Cătălin Vulturar de pe teren, cel înlocuit de Alexandru Dobre în minutul 53, a fost o pierdere pentru giuleşteni.

„Eu consider că schimbările n-au adus un plus. Mie mi-a plăcut foarte mult cum a arătat echipa cu Petrila și cu Moruțan, plus că Jambor a ținut foarte bine de minge, mai ales pe vremea asta, pe ploaia care a fost acolo.

Mi s-a părut un jucător activ, combativ, a câștigat multe dueluri. Cea mai mare pierdere a fost ieșirea lui Vulturar. Rapid n-a mai fost la fel după ce a ieșit, n-a mai ținut mijlocul. Acolo a fost o cădere.

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Au fost câteva situații. Mă uitam la Burmaz, a scăpat singur pe partea stângă, dacă se informa, putea face mai mult. Nici Kamara n-a intrat bine. 60 de minute, Rapid a arătat bine, apoi s-a văzut o schimbare. Te aștepți ca cei de pe bancă să aducă un plus, să fie în tonus”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după Botoşani – Rapid 1-1.

Rapid a ratat şansa de a acumula şase puncte, după primele două runde ale campionatului, FCSB fiind singura echipă cu două victorii. În următoarea rundă, giuleştenii lui Daniel Pancu se vor duela cu CFR Cluj, meciul urmând să se dispute duminică, de la ora 21:30.

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