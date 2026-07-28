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Basarab Panduru a răbufnit după penalty-ul controversat din FC Botoşani – Rapid 1-1: „Ce e asta, mă? N-are sens”

Alex Masgras Publicat: 28 iulie 2026, 8:35

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Basarab Panduru a răbufnit după penalty-ul controversat din FC Botoşani – Rapid 1-1: „Ce e asta, mă? N-are sens

Basarab Panduru, în timpul unei emisiuni / Orange Sport

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Basarab Panduru a analizat faza controversată din meciul FC Botoşani – Rapid, scor 1-1, în etapa a doua a Ligii 1. Giuleştenii au condus până spre finalul partidei, dar echipa lui Marius Croitoru a reuşit să restabiliească egalitatea dintr-un penalty.

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Dumitre a căzut în careul advers în minutul 84 şi a primit penalty abia după ce Marian Barbu a fost chemat la monitorul VAR de Florin Andrei şi Andrei Chivulete pentru a revedea faza. Jucătorul celor de la FC Botoşani a fost tras uşor de Paşcanu, iar Daniel Pancu a contestat vehement această decizie.

Basarab Panduru, revoltat după penalty-ul controversat din FC Botoşani – Rapid: „N-are sens”

Fost arbitru, dar şi fost conducător la Rapid, Constantin Zotta nu crede că faza a fost suficient de clară pentru ca Marian Barbu să fie chemat la monitorul VAR:

„Aici, dacă aş merge doar pe intuiţie, aş spune că jucătorul de la Botoşani este tras de tricou, se vede ceva. Dar nu ştiu dacă, după ce vedem noi aici, VAR-ul ar fi trebuit sa intervină. Dacă mergeam la VAR, mai mult dădeam”, a declarat Constantin Zotta, la primasport.ro.

De aceeaşi părere a fost şi Basarab Panduru, cel care s-a plâns de modul în care VAR-ul a ajuns să fie utilizat în ultimii ani, în mod special la fazele care nu sunt clare:

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„Văd ceva, dar nu zic 100% că văd. Nu, nu e cel mai clar. Dar mâna aia stânga vine înapoi şi atunci mă face să cred că îl trage. Dar merge doar aşa?! Căzătură pe spate mă face să cred că e penalty, dar merge aşa?!

M-am obişnuit aşa că dacă se dă sunt circumstanţe, dacă nu se dă, iar sunt. N-are sens. În ultimii 2 ani s-au schimbat lucrurile în prost. Dacă se dă e bine, dacă nu se dă e bine. Ce e asta, mă?! Nu există aşa ceva la fotbal. Nu e foarte clar pentru mine. Ce să zic? Nu sunt sigur”, a declarat şi Basarab Panduru, la Prima Sport.

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