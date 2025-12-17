Leon Draisaitl a depăşit 1000 de puncte în NHL! Jucătorii lui Edmonton Oilers au sărbătorit chiar în faţa fostului coleg - Antena Sport

Leon Draisaitl şi-a trecut în cont 4 assisturi în meciul dintre Pittsburgh Penguins şi Edmonton Oilers, câştigat de finalista Stanley Cup cu 6-4. Draisaitl a devenit primul jucător german din istorie care depăşeşte 1000 de puncte în NHL, fiind acum la 1003. El a reuşit acest lucru în 824 de meciuri, cu 416 goluri şi 587 de pase decisive.

Momentul care a adus punctul cu numărul 1000 a fost în prima repriză, atunci când Zach Hyman a deschis scorul. În acel moment, întreaga echipă a celor de la Edmonton a intrat pe gheaţă pentru a se bucura alături de german pentru această realizare.

Leon Draisaitl a depăşit borna 1000 în NHL! Patru pase decisive date de german în Edmonton Oilers – Pittsburgh Penguins 6-4

Întâmplarea face că în poarta lui Pittsburgh se afla Stuart Skinner, fostul portar al lui Edmonton, care a ajuns la Penguins săptămâna trecută, în schimbul unui trade care a dus la mutarea lui Tristan Jarry la Oilers. Potrivit nhl.com, acesta a fost primul meci din istorie în care doi portari care au făcut parte din trade să se întâlnească la mai puţin de o săptămână după ce au avut loc mutările.

We got Tristan Jarry playing for the Oilers in a Penguins mask, and Stuart Skinner playing for the Penguins in an Oilers mask… 😭😵‍💫 pic.twitter.com/xsz5J6c0xK

— Gino Hard (@GinoHard_) December 17, 2025

Imediat după ce Draisaitl a oferit pasa decisivă care i-a adus în cont punctul cu numărul 1000, jucătorii lui Edmonton au intrat pe gheaţă, iar bucuria lor a avut loc chiar în faţa lui Skinner. Noul portar al celor de la Pittsburgh a încercat să ignore bucuria foştilor colegi, curăţând zona din faţa porţii sale.