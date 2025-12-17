Leon Draisaitl a depăşit 1000 de puncte în NHL! Jucătorii lui Edmonton Oilers au sărbătorit chiar în faţa fostului coleg - Antena Sport

Leon Draisaitl şi-a trecut în cont 4 assisturi în meciul dintre Pittsburgh Penguins şi Edmonton Oilers, câştigat de finalista Stanley Cup cu 6-4. Draisaitl a devenit primul jucător german din istorie care depăşeşte 1000 de puncte în NHL, fiind acum la 1003. El a reuşit acest lucru în 824 de meciuri, cu 416 goluri şi 587 de pase decisive.
Momentul care a adus punctul cu numărul 1000 a fost în prima repriză, atunci când Zach Hyman a deschis scorul. În acel moment, întreaga echipă a celor de la Edmonton a intrat pe gheaţă pentru a se bucura alături de german pentru această realizare.
Întâmplarea face că în poarta lui Pittsburgh se afla Stuart Skinner, fostul portar al lui Edmonton, care a ajuns la Penguins săptămâna trecută, în schimbul unui trade care a dus la mutarea lui Tristan Jarry la Oilers. Potrivit nhl.com, acesta a fost primul meci din istorie în care doi portari care au făcut parte din trade să se întâlnească la mai puţin de o săptămână după ce au avut loc mutările.
We got Tristan Jarry playing for the Oilers in a Penguins mask, and Stuart Skinner playing for the Penguins in an Oilers mask… 😭😵💫 pic.twitter.com/xsz5J6c0xK
— Gino Hard (@GinoHard_) December 17, 2025
Imediat după ce Draisaitl a oferit pasa decisivă care i-a adus în cont punctul cu numărul 1000, jucătorii lui Edmonton au intrat pe gheaţă, iar bucuria lor a avut loc chiar în faţa lui Skinner. Noul portar al celor de la Pittsburgh a încercat să ignore bucuria foştilor colegi, curăţând zona din faţa porţii sale.
1000 Points for Leon Draisaitl. #Oilers pic.twitter.com/ml2vFvjTK6
— Tony Brar 🚀 (@TonyBrarOTV) December 17, 2025
Dacă golul marcat de Hyman a venit în urma unui powerplay în care s-a jucat 5-3, golul de 2-0, marcat de Connor McDavid, a venit în situaţie de 5-4, la doar 14 secunde distanţă. Căpitanul lui Oilers a luat pucul de la jumătatea terenului, a trecut lejer de apărătorii lui Pittsburgh, după care l-a driblat elegant pe Skinner.
OH MY GOSH, CONNOR MCDAVID!! 😱
📺: @NHL_On_TNT & @StreamOnMax ➡️ https://t.co/4TuyIATi3T pic.twitter.com/3UjRtPlkMY
— NHL (@NHL) December 17, 2025
În cele din urmă, Edmonton a câştigat cu 6-4, iar Pittsburgh a suferit a şasea înfrângere la rând. De partea cealaltă, Oilers a bifat a doua victorie din road trip, după ce a mai câştigat şi la Toronto, în timp ce meciul trecut a pierdut la Montreal.
Hocheiul din NHL continuă în AntenaPLAY. Meciul dintre Edmonton Oilers şi Minnesota Wild va avea loc sâmbătă, de la ora 22:00, în timp ce Washington Capitals şi Detroit Red Wings se întâlnesc duminică, de la ora 20:00.
