Leon Draisaitl a depăşit 1000 de puncte în NHL! Jucătorii lui Edmonton Oilers au sărbătorit chiar în faţa fostului coleg - Antena Sport

Home | NHL | Leon Draisaitl a depăşit 1000 de puncte în NHL! Jucătorii lui Edmonton Oilers au sărbătorit chiar în faţa fostului coleg
Leon Draisaitl a depăşit 1000 de puncte în NHL! Jucătorii lui Edmonton Oilers au sărbătorit chiar în faţa fostului coleg

Alex Masgras Publicat: 17 decembrie 2025, 12:23

Jucătorii lui Edmonton Oilers se bucură lângă Stuart Skinner / Profimedia

Leon Draisaitl şi-a trecut în cont 4 assisturi în meciul dintre Pittsburgh Penguins şi Edmonton Oilers, câştigat de finalista Stanley Cup cu 6-4. Draisaitl a devenit primul jucător german din istorie care depăşeşte 1000 de puncte în NHL, fiind acum la 1003. El a reuşit acest lucru în 824 de meciuri, cu 416 goluri şi 587 de pase decisive.

Momentul care a adus punctul cu numărul 1000 a fost în prima repriză, atunci când Zach Hyman a deschis scorul. În acel moment, întreaga echipă a celor de la Edmonton a intrat pe gheaţă pentru a se bucura alături de german pentru această realizare.

Leon Draisaitl a depăşit borna 1000 în NHL! Patru pase decisive date de german în Edmonton Oilers – Pittsburgh Penguins 6-4

Întâmplarea face că în poarta lui Pittsburgh se afla Stuart Skinner, fostul portar al lui Edmonton, care a ajuns la Penguins săptămâna trecută, în schimbul unui trade care a dus la mutarea lui Tristan Jarry la Oilers. Potrivit nhl.com, acesta a fost primul meci din istorie în care doi portari care au făcut parte din trade să se întâlnească la mai puţin de o săptămână după ce au avut loc mutările.

Imediat după ce Draisaitl a oferit pasa decisivă care i-a adus în cont punctul cu numărul 1000, jucătorii lui Edmonton au intrat pe gheaţă, iar bucuria lor a avut loc chiar în faţa lui Skinner. Noul portar al celor de la Pittsburgh a încercat să ignore bucuria foştilor colegi, curăţând zona din faţa porţii sale.

Dacă golul marcat de Hyman a venit în urma unui powerplay în care s-a jucat 5-3, golul de 2-0, marcat de Connor McDavid, a venit în situaţie de 5-4, la doar 14 secunde distanţă. Căpitanul lui Oilers a luat pucul de la jumătatea terenului, a trecut lejer de apărătorii lui Pittsburgh, după care l-a driblat elegant pe Skinner.

În cele din urmă, Edmonton a câştigat cu 6-4, iar Pittsburgh a suferit a şasea înfrângere la rând. De partea cealaltă, Oilers a bifat a doua victorie din road trip, după ce a mai câştigat şi la Toronto, în timp ce meciul trecut a pierdut la Montreal.

Hocheiul din NHL continuă în AntenaPLAY. Meciul dintre Edmonton Oilers şi Minnesota Wild va avea loc sâmbătă, de la ora 22:00, în timp ce Washington Capitals şi Detroit Red Wings se întâlnesc duminică, de la ora 20:00.

