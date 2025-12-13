Dumitru Dragomir a anunţat care e românul care a dat o lovitură colosală. Suma e ameţitoare - Antena Sport

Dumitru Dragomir l-a lăudat din nou pe Gigi Becali, cel despre care ştim deja că deţine terenuri de sute de milioane de euro. Doar că patronul de la FCSB a găsit o idee prin care să facă şi mai mulţi bani.

Omul de afaceri a donat o bucată uriaşă de pământ către primărie, pentru a se construi un drum într-o zonă în care accesul era extrem de dificil şi în care Becali deţine mai multe terenuri, al căror preţuri au “explodat” ulterior. “500 de milioane dintr-un foc ia acum”, susţine Dragomir.

Dumitru Dragomir: “Gigi Becali ia 500 de milioane de euro pe acele terenuri”

“Gigi a prelungit, pe pământul lui… L-a cedat la primărie, pământul. Mult. Cred că șase hectare. Dacă îl vindea pe 600. Cât? 300 de milioane cred. (n.r. 360 de milioane) De milioane. Atât lua. A cedat drumul. A dat șase milioane și a făcut drumul… Cred că a dat la primărie și primăria face, nu știu.

Dar pământul e al lui. El a dat pământul gratis, l-a donat. Și are acolo 100 sau 100 și nu știu cât de hectare care va fi 500 metrul. (n.r. păi și cât înseamnă asta?) Fă o socoteală. Peste 500 de milioane. Peste 500 de milioane! Are numai aici, treaba asta.

Și ăștia îl înjură pe Gigi Becali. Păi poate să fie un om prost să facă așa ceva? El a făcut drumul. Nu a făcut un drum de 100 de metri, a făcut un drum de un kilometru și ceva. Bulevarde de 21 de metri cu canalizare pe mijloc, două sensuri. L-a făcut până la blocul lui Florin Tănase. Din bulevardul ăsta de lângă calea ferată, unde e groapa aia mare, până în partea cealaltă, la pod. Gratis.