Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok - Antena Sport

Publicat: 14 decembrie 2025, 11:46

galerie foto Galerie (21)

Liliana Petrişor ajunsese om al străzii - libertatea.ro

Liliana Petrescu are o poveste de viaţă teribilă, una în care a ajuns de la campioană a României la biliard, la om al străzii în Gara de Nord. Vestea bună este că de câţiva ani, jucătoarea cu peste 40 de turnee de biliard câştigate şi-a revenit.

Liliana postează pe reţelele de Social Media clipuri cu lovituri de biliard, care se viralizează, ea fiind urmărită momentan de 980.000 de fani pe TikTok, de 94.000 de oameni pe Instagram și de 19.000 pe Facebook.

Liliana Petrişor face spectacol pe reţelele de Social Media

Dacă în urmă cu câţiva ani, Liliana se mutase în Anglia, acum ea e din nou în Bucureşti, iar viaţa ei are din nou culoare, dacă ţinem cont de desele postări pe Social Media.

Ea nu a uitat de pasiunea pentru biliard, iar pe TikTok Liliana are clipuri în care face show la masă care au adunat 22, 23 sau chiar şi 35 de milioane de vizualizări.

Povestea tristă a Lilianei Petrişor

Liliana și-a revenit după ce a suferit de depresie și de tuberculoză. Ea a fost aproape să își ia viața, în 2012, chiar dacă practica un sport care i-a adus peste 40 de medalii.

Dacă în trecut ajunsese să trăiască pe străzile din București, acum Liliana postează imagini din vacanțe petrecute în Tenerife sau alte locuri care nu au nicio legătură cu cele menționate mai sus.

Povestea biliardului a început pentru ea la 15 ani, atunci când a plecat de acasă. Ea a rămas cu sechele după o tentativă de sinucidere, iar familia ei a renegat-o. A ajuns să trăiască în Gara de Nord, acolo unde nu s-a spălat 3 luni, a fost mușcată de șobolani și a fost infectată cu HIV.

”Când căram marfă la un club, am văzut biliardul și am rămas acolo și cu timpul am văzut că am priză la mână și într-un an devenisem foarte bună. În 1998 am luat locul unu la carambola. După această competiție, am început cu biliardul, am luat multe cupe timp de zece ani. A fost o perioadă a vieții mele de extaz. Am 40 și ceva de medalii, în 2012 am fost Campioană Balcanică și după s-a întrerupt firul.

Ignatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din Cluj și SibiuIgnatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din Cluj și Sibiu
M-am urcat pe casă, când am auzit că se închide clubul de biliard, și m-am aruncat, eram cu gândul la suicid, nu înțelegeam de ce nu am murit. Deciziile în viață vin odată cu consecințele. Am două regrete în viață: că mi-am abandonat școala pentru muncă și ziua când s-a închis clubul. La spital am conștientizat ce am făcut, am zis că m-am nenorocit pe viață. O decizie proastă, din suflet o regret”, a spus Liliana, la Acces Direct, cu patru ani în urmă.

”După aia m-am chinuit foarte mult, am rămas cu un handicap la picior. După două luni a murit tata, eu nu mi-am cunoscut nepoții niciodată. De la moartea lui tata, eu nu mai vorbesc cu fratele mai mare, a zis că eu pentru el sunt moartă, mă învinuiește pe mine de decesul tatălui, că el băuse ceva când era cu mine acasă.

La casa de la părinți nu puteam să mă întorc, era părăsită, m-am îmbolnăvit și m-am dus la Gara de Nord, doi ani mi-a fost casă. Mi s-au întâmplat toate nenorocirile, am fost bătută, abuzată, râdea lumea de mine, am stat trei luni nespălată, m-am infectat cu HIV, m-au mușcat șobolanii. M-am tuns, arătam ca un bărbat și mă chema Luci, a funcționat ca să nu se mai ia lumea de mine”, a mai spus Liliana.

Liliana Petrişor a trăit o poveste tristă de viaţă
Liliana Petrişor a trăit o poveste tristă de viaţă
