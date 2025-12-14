Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok - Antena Sport

Liliana Petrescu are o poveste de viaţă teribilă, una în care a ajuns de la campioană a României la biliard, la om al străzii în Gara de Nord. Vestea bună este că de câţiva ani, jucătoarea cu peste 40 de turnee de biliard câştigate şi-a revenit.

Liliana postează pe reţelele de Social Media clipuri cu lovituri de biliard, care se viralizează, ea fiind urmărită momentan de 980.000 de fani pe TikTok, de 94.000 de oameni pe Instagram și de 19.000 pe Facebook.

Liliana Petrişor face spectacol pe reţelele de Social Media

Dacă în urmă cu câţiva ani, Liliana se mutase în Anglia, acum ea e din nou în Bucureşti, iar viaţa ei are din nou culoare, dacă ţinem cont de desele postări pe Social Media.

Ea nu a uitat de pasiunea pentru biliard, iar pe TikTok Liliana are clipuri în care face show la masă care au adunat 22, 23 sau chiar şi 35 de milioane de vizualizări.

Povestea tristă a Lilianei Petrişor

Liliana și-a revenit după ce a suferit de depresie și de tuberculoză. Ea a fost aproape să își ia viața, în 2012, chiar dacă practica un sport care i-a adus peste 40 de medalii.