Fost fotbalist de la FCSB, înşelat de soție. Şi-a dat seama privind-o în ochii, pe aeroport: „Când i-am văzut fața” - Antena Sport

Fost fotbalist de la FCSB, înşelat de soție. Şi-a dat seama privind-o în ochii, pe aeroport: „Când i-am văzut fața”

Radu Constantin Publicat: 15 decembrie 2025, 13:56

Sebastian Chitoșcă a povestit un moment incredibil din viaţa lui. Atunci când şi-a dat seama că soţia lui are o aventură şi a ajuns la divorţ.

În urmă cu câțiva ani, Chitoșcă a participat la un reality-show care a avut loc în Republica Dominicană. Acesta a stat plecat şase luni şi a revenit acasă cu 60.000 de euro. Banii nu au fost de-ajuns pentru soţia lui, şi nici efortul depus, pentru că în cele şase luni cât a lipsit, ea a avut o aventură cu un alt bărbat. Sebastian Chitoșcă spune că şi-a dat seama că soţia lui a fost infidelă, chiar la revenirea în ţară, pe aeroport.

„Oamenii corecți sunt eliminați, de asta nu am prieteni, pentru că oamenii nu sunt pregătiți să trăiască în adevăr. Eu, de când sunt singur, de un an și jumătate, mi-am creat o conexiune cu Dumnezeu. Am văzut-o din aeroport, i-am văzut fața. Un om pierdut, speriat, nu știa cum să reacționeze. Mi-am dat seama. Eu n-am citit multe cărți, dar citesc oamenii bine de tot. Am văzut în ochii ei că nu a fost fidelă. Dovadă mai mare decât ce mi-a arătat Dumnezeu nu există. În vis și ce am văzut cu ochii mei. Niciodată nu am dat greș cu ce am simțit. A plecat singură, nu a putut să mai stea lângă mine. Se simțea vinovată, vedeam comportamentul ei. Dacă o sunam acum, de exemplu: „Ai ajuns la muncă, draga mea?”. „Ce mă tot suni, mă verifici?”. Am stat și eu 7 luni plecat acolo…”, a declarat Sebastian Chitoșcă.

Fostsul fotbalit se bucură că este singur. „N-a știut să-mi ascundă, era un om curat, un om bun. Eu n-am învinovățit-o atunci. Spun chestiile astea acum pentru că au trecut anii, nu mai avem nimic unul față de altul. Îți mulțumesc că m-ai părăsit, am devenit bărbat, am devenit om, sunt bine cum sunt acum”, a mai spus Sebastian Chitoșcă, potrivit Iamsport.

