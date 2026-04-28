Transfer de ultimă oră anunțat de Gigi Becali! Pe cine aduce la FCSB

Gigi Becali a anunțat o nouă mutare pe piața transferurilor. Vrea să-l aducă înapoi pe Adrian Șut, mijlocașul cedat la începutul acestui an la Al-Ain.

1,4 milioane de euro a primit FCSB pentru Șut, cel care ar urma să pus pe liber de gruparea din Arabia Saudită.

Dacă la Al-Ain jucătorul „nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor”, cei de la FCSB îl primesc înapoi cu brațele deschise. Rămâne de văzut dacă jucătorul care a evoluat între 2019 și 2026 la FCSB va dori să revină în țară după doar câteva luni în Arabia Saudită.

„Îl luăm înapoi. Dirija bine jocul, vedea omul mai rapid ca el” a spus Gigi Becali la Digi Sport.