“Am fost tăntălău”. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari

Cel care a fost cel mai bogat român a dezvăluit că a refuzat o afacere cu o companie din Rusia, care i-ar fi oferit miliarde de dolari. Ioan Niculae a transmis că în urmă cu mai mulţi ani, a avut ocazia de a-şi vinde combinatele chimice pe care le deţinea.

Ioan Niculae a transmis că o companie din Rusia i-a oferit suma de 1,9 miliarde de dolari în schimbul combinatelor sale. Acesta a cerut în schimb cu 400.000 de dolari mai mult, moment în care negocierile s-au oprit.

Ioan Niculae a recunoscut că a fost o greşeală din partea sa când în 2007, a refuzat propunerea uriaşă a companiei din Rusia. Acesta a dezvăluit şi ce profit avea din combinatele sale, în anii “de glorie”.

“(N.r. Aţi negociat cu ruşii vânzarea combinatelor, aţi avut această ofertă de la ei?) Am avut. A fost o prostie mare din partea mea. Oferta a fost de 1,9 miliarde de dolari. Atât am primit. Eu am zis 2,3 miliarde de dolari. Dar nu pentru că eram eu mai calic şi voiam 2,3, ci pentru că probabil ajungeam undeva la 2,1 miliarde de dolari. Dar, nu voiam să le vând. Deci băgasem foarte mulţi bani în ele.

Erau anii în care…am avut luni în care un combinat chimic producea 2-3 milioane de euro sau de dolari, pe lună, profit. Şi îmi dădeam seama că eu ce să fac: vând combinatele şi i-au două miliarde.