Home | Diverse | “Am fost tăntălău”. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari

“Am fost tăntălău”. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari

Publicat: 28 aprilie 2026, 12:59

Comentarii
Ioan Niculae/ Hepta

Cel care a fost cel mai bogat român a dezvăluit că a refuzat o afacere cu o companie din Rusia, care i-ar fi oferit miliarde de dolari. Ioan Niculae a transmis că în urmă cu mai mulţi ani, a avut ocazia de a-şi vinde combinatele chimice pe care le deţinea.

Ioan Niculae a transmis că o companie din Rusia i-a oferit suma de 1,9 miliarde de dolari în schimbul combinatelor sale. Acesta a cerut în schimb cu 400.000 de dolari mai mult, moment în care negocierile s-au oprit.

Ioan Niculae a recunoscut că a fost o greşeală din partea sa când în 2007, a refuzat propunerea uriaşă a companiei din Rusia. Acesta a dezvăluit şi ce profit avea din combinatele sale, în anii “de glorie”.

“(N.r. Aţi negociat cu ruşii vânzarea combinatelor, aţi avut această ofertă de la ei?) Am avut. A fost o prostie mare din partea mea. Oferta a fost de 1,9 miliarde de dolari. Atât am primit. Eu am zis 2,3 miliarde de dolari. Dar nu pentru că eram eu mai calic şi voiam 2,3, ci pentru că probabil ajungeam undeva la 2,1 miliarde de dolari. Dar, nu voiam să le vând. Deci băgasem foarte mulţi bani în ele.

Erau anii în care…am avut luni în care un combinat chimic producea 2-3 milioane de euro sau de dolari, pe lună, profit. Şi îmi dădeam seama că eu ce să fac: vând combinatele şi i-au două miliarde.

Am fost tăntălău. Mare de tot. În 2007 am primit această ofertă, 2008 a fost an de criză, blocarea tuturor pieţelor, închiderea combinatelor din lume. Gazprom m-a ajutat când am avut nevoie, în 2011, când mi-au dat o cantitate de gaz. Iar în 2012 m-au aşteptat la ei, la Moscova. Îmi dădeau gaz cu o condiţie: niciun metru cub de gaz la altcineva.

A fost o greşeală din partea mea, o greşeală de gândire. Nu că n-am vrut, a fost o treabă de nehotărâre. În combinatul din Piatra Neamţ am băgat 153 de milioane de euro. Au fost o valoarea în România. Ca să faci un astfel de combinat în România astăzi îţi trebuie 1,2 miliarde de euro numai pentru partea de instalaţii”, a declarat Ioan Niculae, într-un interviu acordat în trecut.

Ioan Niculae şi-a risipit averea fabuloasă

Ioan Niculae a fost un om de afaceri prosper din România, având un adevărat imperiu financiar în perioada în care era cel mai bogat român şi deţinea o avere estimată la suma de 1,2 miliarde de euro. El a fost acţionar majoritar şi la Astra Giurgiu, echipă care a câştigat titlul în România în 2016.

Ioan Niculae a fost condamnat la cinci ani de închisoare în 2021, în dosarul “Integraro” pentru corupţie, însă a fost eliberat după 15 luni. Dumitru Dragomir a dezvăluit că pe perioada detenţiei, fostul patron de la Astra a rămas fără o mare parte din avere, risipită de cea care i-a fost amantă, şi ulterior i-a devenit soţie, divorţând în mare secret de ea ulterior.

“L-au curățat cât a stat în pușcărie, amanta lui i-a vândut pământul unuia de la Bacău cu care e acum. L-a tras puternic pe Niculae, pentru că are copil cu ea. Nu i-a vândut doar pământurile, i-a vândut și acțiuni. Nu i-a vândut tot, a vândut ce a putut”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


