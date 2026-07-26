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Gestul făcut de Ferran Torres care i-a atras atenția lui Donald Trump: „A făcut-o cu cele mai bune intenții”

Andrei Nicolae Publicat: 26 iulie 2026, 12:05

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Gestul făcut de Ferran Torres care i-a atras atenția lui Donald Trump: „A făcut-o cu cele mai bune intenții

Ferran Torres și Donald Trump, la festivitatea de premiere de la finala Cupei Mondiale / Profimedia

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Ferran Torres a fost unul dintre jucătorii Spaniei care au ieșit în evidență la parada campionilor, când el și colegii săi au sărbătorit pe străzile din Madrid.

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Marcatorul golului decisiv din finala Cupei Mondiale a purtat o șapcă cu mesajul „Make Spania Great Again (n.r. Să facem Spania măreață din nou)„, aluzie la sloganul celebru folosit de Donald Trump în campaniile sale electorale pentru rolul de președinte, și anume „Make America Great Again„.

Trump l-a lăudat pe Torres după ce a aflat ce a făcut

Imaginile au fost recent comentate chiar de președintele Statelor Unite ale Americii, căruia i-a fost adusă la cunoștință această informație. Trump s-a bucurat să audă de gestul lui Ferran Torres și l-a lăudat pe fotbalistul Barcelonei.

Ulterior, conducătorul SUA nu s-a ferit să se laude și să declare că într-adevăr a făcut America (n.r. Statele Unite) măreață din nou.

E un jucător grozav. A fost un tribut drăguț și cred că a făcut asta cu cele mai bune intenții. Apreciem.

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Am făcut asta, am făcut America măreață. Suntem cea mai importantă țară din lume acum„, a spus președintele Statele Unite în fața jurnaliștilor prezenți la Casa Albă, potrivit mundodeportivo.com.

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