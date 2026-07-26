Dan Șucu îi aduce întăriri lui Daniel Pancu de la Genoa. Înlocuitor pentru Borza la Rapid

Dan Șucu e gata să realizeze un nou transfer la Rapid. Acționarul majoritar al giuleștenilor îi aduce întăriri lui Daniel Pancu de la Genoa.
Andrei Borza a plecat de la Rapid în această vară, fiind transferat de nou-promovata din prima ligă a Turciei, Corum FK, în schimbul sumei de două milioane de euro.
Dan Șucu îi aduce întăriri lui Daniel Pancu de la Genoa
Rapid e gata să-i aducă un înlocuitor lui Andrei Borza. Conform jurnalistului italian Nicolo Schira, Latif Ouedraogo (18 ani) va ajunge sub formă de împrumut în Giulești, de la Genoa.
Tânărul fundaș lateral, originar din Burkina Faso, este foarte aproape să ajungă la un acord cu Rapid pentru un împrumut până la finalul sezonului. Ouedraogo, cotat la suma de un milion de euro, a ajuns la Genoa în iarnă, fiind transferat de la Francavilla.
Latif Ouedraogo a debutat la echipa mare a celor de la Genoa pe finalul sezonului trecut. El a bifat minute în duelurile cu Fiorentina și Lecce.
La „pachet” cu Latif Ouedraogo va sosi la Rapid și Chec Bebel Doumbia. Mijlocașul central va ajunge în Giulești tot sub formă de împrumut de la Genoa. Și el originar din Burkina Faso, jucătorul cotat la suma de 400.000 de euro a ajuns la formația din Serie A în iarnă, fiind împrumutat ulterior la Altamura.
Alin Kumer Celik a fost primul jucător transferat de Rapid de la Genoa, în această vară. Fundașul central din Slovenia, de 19 ani, a ajuns în Giulești tot sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.
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