Radu Drăgușin, pe lista dezamăgirilor după amicalul pierdut de Fiorentina: „Atâtea ezitări și erori”

Radu Drăgușin nu a fost menajat de jurnaliștii italieni după ce Fiorentina a pierdut primul amical din perioada de pregătire, scor 2-3 contra lui Queens Park Rangers, formație din Championship. Un cotidian care acoperă îndeaproape ce se întâmplă la formația toscană l-a criticat pe fundașul împrumutat de Tottenham în Serie A.
Fiorentina a disputat sâmbătă seara un nou amical, iar Radu Drăgușin a fost titular în echipa lui Fabio Grosso pentru a doua partidă consecutivă. După victoria contra modestei Gubbio, trupa din Serie A a fost învinsă cu 3-2 de QPR, formație din liga secundă din Anglia.
Drăgușin încă nu i-a convins pe jurnaliștii italieni
Drăgușin a jucat o repriză în meciul disputat pe Loftus Road, la Londra, iar după meci publicația violanews.com a analizat prestațiile jucătorilor folosiți de Fabio Grosso. Din păcate pentru el, fundașul român s-a numărat printre dezamăgirile jurnaliștilor italieni, alături de Dodo și Brescianini, un alt jucător nou-transferat.
Oamenii din presă care acoperă în detaliu ce se întâmplă la Fiorentina i-au imputat lui Drăgușin faza de la golul secund marcat de QPR, după care au notat minusurile jucătorului împrumutat de Tottenham în Serie A.
„După o săptămână perfectă, atâtea ezitări și erori cu QPR. Vinovat la golul de 0-2. Oboseala pregătirilor se simte și un fizic ca al lui nu-l ajută„, a notat sursa citată anterior.
RISULTATO FINALE⏹️
QPR 3-2 FIORENTINA pic.twitter.com/dNYjiwOdCH
— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 25, 2026
Pentru elevii lui Grosso urmează alte patru partide amicale până la reluarea sezonului, urmând să dea piept cu Watford, Real Madrid, Deportivo la Coruna și Modena. În prima etapă din noul sezon de Serie A, Fiorentina va disputa un meci tare pe Olimpico în fața celor de la AS Roma, care au terminat pe locul 3 în stagiunea precedentă.
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