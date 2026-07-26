Radu Drăgușin, pe lista dezamăgirilor după amicalul pierdut de Fiorentina: „Atâtea ezitări și erori”

Radu Drăgușin nu a fost menajat de jurnaliștii italieni după ce Fiorentina a pierdut primul amical din perioada de pregătire, scor 2-3 contra lui Queens Park Rangers, formație din Championship. Un cotidian care acoperă îndeaproape ce se întâmplă la formația toscană l-a criticat pe fundașul împrumutat de Tottenham în Serie A.

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Fiorentina a disputat sâmbătă seara un nou amical, iar Radu Drăgușin a fost titular în echipa lui Fabio Grosso pentru a doua partidă consecutivă. După victoria contra modestei Gubbio, trupa din Serie A a fost învinsă cu 3-2 de QPR, formație din liga secundă din Anglia.

Drăgușin încă nu i-a convins pe jurnaliștii italieni

Drăgușin a jucat o repriză în meciul disputat pe Loftus Road, la Londra, iar după meci publicația violanews.com a analizat prestațiile jucătorilor folosiți de Fabio Grosso. Din păcate pentru el, fundașul român s-a numărat printre dezamăgirile jurnaliștilor italieni, alături de Dodo și Brescianini, un alt jucător nou-transferat.

Oamenii din presă care acoperă în detaliu ce se întâmplă la Fiorentina i-au imputat lui Drăgușin faza de la golul secund marcat de QPR, după care au notat minusurile jucătorului împrumutat de Tottenham în Serie A.

„După o săptămână perfectă, atâtea ezitări și erori cu QPR. Vinovat la golul de 0-2. Oboseala pregătirilor se simte și un fizic ca al lui nu-l ajută„, a notat sursa citată anterior.