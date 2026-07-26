Barcelona a luat decizia în privința transferului lui Julian Alvarez. Anunțul presei din Spania

Barcelona este în continuare interesată de un eventual transfer al lui Julian Alvarez de la Atletico Madrid, însă conducerea catalanilor a luat o decizie clară în acest sens. Formația „blaugrana” nu plănuiește să pluseze deloc la oferta de 100 de milioane de euro pe care a înaintat-o inițial către clubul din capitala Spaniei.
„Telenovela” apărută în jurul lui Julian Alvarez s-a răcit în ultima perioadă, în contextul în care Barcelona, echipa care își manifestase cel mai mult interesul pentru atacantul argentinian, nu a mai făcut nicio mișcare. După ce i-a transferat pe Anthony Gordon și pe Karim Adeyemi, echipa de pe Camp Nou a decis că nu va insista pentru jucătorul de 26 de ani doar de dragul de a face transferuri.
Barcelona nu dă mai mult de 100 de milioane de euro pentru Alvarez
Anunțul extrem de interesant este făcut de jurnaliștii de la Mundo Deportivo, unul dintre cotidienele „de casă” ale Barcelonei. În momentul de față, catalanii nu mai sunt disperați să facă vreo mutare, motiv pentru care nu au în plan să mărească oferta pentru Julian Alvarez.
Deși clubul rămâne în continuare interesat de serviciile fotbalistului sud-american, acesta nu va pune pe masă mai mult de 100 de milioane de euro, cât oferise și inițial. Dacă Atletico Madrid îi va spune „da” Barcei, abia atunci formația alb-roșie ar intra la negocieri.
În plus, Hansi Flick și staff-ul său consideră că deși l-au pierdut pe Lewandowski, au totuși în lot jucători care să evolueze ca vârf fals, cum ar fi Ferran Torres, Dani Olmo sau Raphinha.
Oferta de 100 de milioane de euro a Barcelonei pentru Julian Alvarez va expira la finalul lunii iulie, potrivit președintelui Joan Laporta. Rămâne de văzut dacă din august clubul va plusa sau pur și simplu va renunța complet la ideea de a-l aduce pe argentinian pe Camp Nou, în contextul în care conducerea „rojiblanco” se opune vehement acestei mutări.
Arsenal a intrat pe fir pentru Julian Alvarez
MARCA scrie că „tunarii” ar avea o propunere inedită pentru a-l transfera pe atacantul formației din capitala Spaniei. Aceștia vor să facă un schimb, iar la Atletico ar urma să ajungă Viktor Gyokeres.
Suedezul evaluat de Transfermarkt la 65 de milioane de euro ar urma să plece de pe Emirates după doar un sezon la gruparea londoneză, asta dacă cele două cluburi ajung la un consens.
Mai mult decât atât, Arsenal ar fi dispusă să achite și o diferență, care s-a învârti în jurul sumei de 35 de milioane de euro. Toată tranzacția ar costa în total 100 de milioane de euro.
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