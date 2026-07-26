Barcelona a luat decizia în privința transferului lui Julian Alvarez. Anunțul presei din Spania

Barcelona este în continuare interesată de un eventual transfer al lui Julian Alvarez de la Atletico Madrid, însă conducerea catalanilor a luat o decizie clară în acest sens. Formația „blaugrana” nu plănuiește să pluseze deloc la oferta de 100 de milioane de euro pe care a înaintat-o inițial către clubul din capitala Spaniei.

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„Telenovela” apărută în jurul lui Julian Alvarez s-a răcit în ultima perioadă, în contextul în care Barcelona, echipa care își manifestase cel mai mult interesul pentru atacantul argentinian, nu a mai făcut nicio mișcare. După ce i-a transferat pe Anthony Gordon și pe Karim Adeyemi, echipa de pe Camp Nou a decis că nu va insista pentru jucătorul de 26 de ani doar de dragul de a face transferuri.

Barcelona nu dă mai mult de 100 de milioane de euro pentru Alvarez

Anunțul extrem de interesant este făcut de jurnaliștii de la Mundo Deportivo, unul dintre cotidienele „de casă” ale Barcelonei. În momentul de față, catalanii nu mai sunt disperați să facă vreo mutare, motiv pentru care nu au în plan să mărească oferta pentru Julian Alvarez.

Deși clubul rămâne în continuare interesat de serviciile fotbalistului sud-american, acesta nu va pune pe masă mai mult de 100 de milioane de euro, cât oferise și inițial. Dacă Atletico Madrid îi va spune „da” Barcei, abia atunci formația alb-roșie ar intra la negocieri.

În plus, Hansi Flick și staff-ul său consideră că deși l-au pierdut pe Lewandowski, au totuși în lot jucători care să evolueze ca vârf fals, cum ar fi Ferran Torres, Dani Olmo sau Raphinha.