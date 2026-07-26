Cristi Borcea știe care e „arma secretă” a lui Dinamo, după victoria cu Universitatea Craiova: „Foarte bun”

Cristi Borcea a reacționat, după ce Dinamo a învins-o categoric pe Universitatea Craiova. „Câinii” s-au impus cu scorul categoric de 5-1, în etapa a doua a Ligii 1.

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Cristi Borcea a transmis că o „armă secretă” pentru Dinamo poate fi stadionul Arcul de Triumf. Fostul șef al „câinilor” s-a declarat convins de faptul că echipa ar fi ajuns în cupele europene în sezonul trecut, dacă nu s-ar fi mutat pe Arena Națională.

Cristi Borcea, euforic după Dinamo – Universitatea Craiova 5-1: stadionul Arcul de Triumf, avantajul „câinilor”

Cristi Borcea i-a lăudat pe elevii lui Nuno Campos pentru jocul prestat în derby-ul cu campioana. Acesta a subliniat că dinamoviștii au avut mai multă dorință în partida cu Universitatea Craiova.

De asemenea, Borcea cere în continuare transferuri la Dinamo, după victoria cu Universitatea Craiova. Fostul patron din Ștefan cel Mare crede că Nuno Campos mai are nevoie de fundași și mijlocași.

„A fost un meci foarte important, dacă Dinamo juca meciurile pe Arcul de Triumf, mergea în cupele europene. Dinamo și-a dorit mult mai mult victoria, am văzut o echipă care alerga foarte mult, a pus o presiune fantastică pe cei de la Craiova.