Celebrul partener de afaceri al lui Adrian Mutu îi premiază pe absolvenţii care iau 10 la BAC! Suma oferită

Celebrul partener de afaceri al lui Adrian Mutu, Paul Nicolau, cunoscut ca Pescobar, a anunţat că îi premiază iar pe absolvenţii de liceu care obţin media 10 la examenul de Bacalaureat. Pescobar le oferă acestora 200 de euro.

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Pescobar i-a premiat şi în trecut pe absolvenţii de liceu care au avut media 10 la BAC.

Partenerul de afaceri al lui Adrian Mutu, Pescobar, îi premiază cu 200 de euro pe cei care obţin media 10 la BAC

“200€ tuturor absolvenților cu 10 pe linie la Bacalaureat 🇷🇴🙏

Copii României merită tot suportul nostru ❤️”, a transmis Pescobar pe reţelele sociale.

Pescobar a închis, recent, două restaurante, unul dintre acestea fiind în capitala Angliei, Londra. Pescobar preciza, după ce s-a aflat că afacerea lui din Londra s-a închis, că studiază alte locaţii unde ar putea avea un randament mai bun.