Celebrul partener de afaceri al lui Adrian Mutu îi premiază pe absolvenţii care iau 10 la BAC! Suma oferită

Celebrul partener de afaceri al lui Adrian Mutu, Paul Nicolau, cunoscut ca Pescobar, a anunţat că îi premiază iar pe absolvenţii de liceu care obţin media 10 la examenul de Bacalaureat. Pescobar le oferă acestora 200 de euro.
Pescobar i-a premiat şi în trecut pe absolvenţii de liceu care au avut media 10 la BAC.
Partenerul de afaceri al lui Adrian Mutu, Pescobar, îi premiază cu 200 de euro pe cei care obţin media 10 la BAC
“200€ tuturor absolvenților cu 10 pe linie la Bacalaureat 🇷🇴🙏
Copii României merită tot suportul nostru ❤️”, a transmis Pescobar pe reţelele sociale.
Pescobar a închis, recent, două restaurante, unul dintre acestea fiind în capitala Angliei, Londra. Pescobar preciza, după ce s-a aflat că afacerea lui din Londra s-a închis, că studiază alte locaţii unde ar putea avea un randament mai bun.
Pescobar e partener cu Adrian Mutu în academia de fotbal care îi poartă numele “Briliantului”.
Adrian Mutu s-a revoltat când a văzut ce pot face unii concurenţi ai săi
După ce a intrat în mediul academiilor de fotbal, Adrian Mutu s-a revoltat din pricina unor practici ale unor investitori din domeniu. Mutu a acuzat că unii proprietari de academii nu plătesc taxe. Totodată, el e de părere că ar trebui introduse anumite criterii pentru ca cineva să facă o academie de fotbal.
“Dacă ar fi 10 sau 20 de Gheorghe Hagi în București, ar fi altceva. Sunt 185 de academii din București și 95% nu plătesc taxe. Te numești academie, școală de fotbal. Băi, oameni buni, lăsați academiile. O fac pentru business, nu pentru a crește copii și juniori. Orice club de fotbal funcționează ca o organizație, ca un ONG. Tu nu duci la școală copiii pe mâna unuia care nu e competent. Nu faci tu școală de fotbal că așa vrei.
Păi, cine ești tu, mă? Trebuie să îndeplinească niște criterii. Nu se poate. Când vorbim de fotbal, vorbim ca în viață. Ăla petrece timp cu el ca tine ca părinte. Omul ăla nici măcar nu a jucat fotbal.
Părintele din comoditate îl duce la fotbal pentru că e aproape. Noi când vorbim de fotbal, ăla e responsabil. Cum facem atunci? Unii iau bani cash și nu plătesc taxe. Mă refer la cine are școală”, declara Adrian Mutu pentru digisport.ro.
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