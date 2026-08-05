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Figo îi cere demisia lui Gianni Infantino! Atac dur al legendei Portugaliei: „Cel mai josnisc, cel mai laş”

Alex Masgras Publicat: 5 august 2026, 17:23

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Figo îi cere demisia lui Gianni Infantino! Atac dur al legendei Portugaliei: „Cel mai josnisc, cel mai laş

Gianni Infantino şi Luis Figo / Getty Images

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Legenda fotbalului portughez Luis Figo a cerut demisia preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, descriind comportamentul recent al oficialului elveţian drept „cel mai josnic, mai lipsit de onestitate, mai laş şi mai egoist” la care a asistat vreodată, relatează EFE.

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Fostul jucător portughez a făcut aceste afirmaţii într-un articol pentru tabloidul britanic Daily Mail, criticându-l dur pe Infantino, aflat recent în centrul unui val de critici din cauza deciziei sale controversate de a vinde participaţii la Cupa Mondială unor entităţi private, iniţiativă la care a fost nevoit să renunţe în urma indignării publice şi care, în prezent, îi pune în pericol funcţia.

Figo îi cere demisia lui Gianni Infantino

„Aş putea scrie 10.000 de cuvinte despre problemele de la FIFA, dar soluţia se rezumă la patru: Infantino trebuie să plece”, a scris Figo.

„Ceea ce am văzut în ultimele zile reprezintă cel mai josnic, mai necinstit, mai laş şi mai interesat comportament la care am asistat vreodată. Iar eu am petrecut mulţi ani în fotbal. Omul care a făcut asta, impunând astfel de schimbări pentru a se îmbogăţi pe sine şi pe prietenii săi, aparţine trecutului şi nu ar trebui să facă parte din viitorul acestui sport”, a scris el.

„Dacă acest proiect ar fi fost atât de bun, de ce nu aţi spus deschis că urma să vă aducă 30 de milioane de dolari pe an? Nu a fost o idee bună, nu a fost o iniţiativă solidă, tocmai pentru că a dus lipsă de transparenţă. Nu este o idee bună să nu explici că vânzarea cotei tale de participare înseamnă pierderea ei definitivă, practic, privarea succesorilor tăi de drepturile legate de Cupa Mondială. Şi este lipsit de onestitate să nu menţionezi că, după ce le oferi ‘capul pe tavă’ prietenilor tăi de la Washington, vei primi un post plătit de cinci ori mai bine decât actualul tău salariu”, a continuat el.

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În articolul său, Figo susţine că Infantino a comis „abuzuri” care au afectat reputaţia fotbalului şi reaminteşte declaraţiile preşedintelui Federaţiei iordaniene, Prinţul Ali bin Al Hussein, care a descris comportamentul actualului preşedinte drept unul specific „mafiei”.

„Infantino a târât prin noroi preşedinţia FIFA, o funcţie pe care promisese să o înalţe. A minţit, a înşelat şi a încercat să se îmbogăţească pe seama sportului pe care ar trebui să-l slujească. A pierdut sprijinul întregii lumi, inclusiv pe cel al laureatului Premiului FIFA pentru Pace. Este prea târziu pentru a-i salva demnitatea, dar nu şi pentru a salva fotbalul. Trebuie să plece. Acum”, a concluzionat fostul jucător al echipelor Sporting Lisabona, Barcelona, Real Madrid şi Inter Milano.

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