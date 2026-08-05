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Fostul antrenor de la FCSB a văzut declaraţiile lui Florin Tănase şi intervine: „Lucruri care ţin de vestiar!”

Mihai Alecu Publicat: 5 august 2026, 18:22

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Fostul antrenor de la FCSB a văzut declaraţiile lui Florin Tănase şi intervine: „Lucruri care ţin de vestiar!

Pintilii a vorbit despre relaţia dintre Baciu şi Tănase. Foto: Sport Pictures

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Cei de la FCSB trec printr-o perioadă tensionată, asta după ce formaţia bucureşteană a fost învins în turul 2 preliminar din Conference League de către formaţia din Letonia, Auda.

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În presă au apărut informaţii care vorbesc despre tensiuni în vestiar, inclusiv probleme între tehnicianul Marius Baciu şi Florin Tănase.

Mihai Pintilii intervine în tensiunea produsă la FCSB

Mihai Pintilii, cel care până de curând a fost antrenor secund la formaţia bucureşteană, şi care acum este alături de Elias Charalambous în Grecia, la Levadiakos, spune că Florin Tănase trebuie să nu aibă astfel de ieşiri fiindcă nu sunt în detrimentul grupării sale.

„Am urmărit și îl știu pe Tănase. Dar asta e el, te poți aștepta la orice. La interviuri spune lucrurilor pe nume. Nu știu să zic mai multe, dacă trebuiau făcute acum aceste declarații, dar asta e Tănase. Tănase spune lucrurile în față, nu se ascunde, bate la ușa antrenorului și zice ce nu îi convine.

(n.r. – dacă s-a întâmplat și în mandatul lui) Absolut, am avut discuții de genul ăsta cât am fost acolo. A dat declarații, cred că și cu noi. Sunt lucruri care țin de vestiar și trebuie să gestionăm mult mai bine lucrurile astea”, a declarat Mihai Pintilii la Sport.ro.

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Ce a spus Florin Tănase după meciul dintre FCSB şi Farul

Rezervă în duelul dintre FCSB şi Farul, meci terminat la egalitate, 2-2, Florin Tănase a fost chestionat la finalul partidei în privinţa relaţiei pe care o are cu Marius Baciu şi a răspuns ironic.

”Relație antrenor-jucător. Ce relație? Alte relații…, am soție eu. Cu ce l-am atacat? Nu! Poate să spună dacă l-am atacat, dar nu există așa ceva (n.r. râde forțat). Nu (n.r. cei doi nu au purtat nicio discuție), dar cu ce am atacat? Am spus că nu am jucat ceea ce trebuia, nu?

E clar că toată lumea e vinovată, de la antrenor până la jucători. E simplu.Asta înseamnă că l-am atacat? Mi-am spus părerea despre meci”, a declarat Florin Tănase.

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