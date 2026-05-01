Adrian Mutu e pe lista scurtă a unui club din Serie A! “Briliantul”, aproape să antreneze în premieră în Italia

Adrian Mutu ar putea să revină în antrenorat la peste un an distanță după ultima sa aventură pe o bancă tehnică, cea de la Petrolul încheiată pe 17 martie 2025. Fostul mare atacant român este urmărit cu atenție de un club din Serie A, mai exact Pisa.

Adrian Mutu este extrem de aproape să aibă ocazia să antreneze pentru prima dată o echipă din vestul Europei. După experiențe în România, Azerbaidjan sau Emiratele Arabe Unite, “Briliantul” poate ajunge în Italia.

Adi Mutu poate antrena la Pisa

Potrivit informațiilor fanatik.ro, Mutu e pe lista scurtă a celor de la Pisa, formație care se află pe ultimul loc în Italia și mai are doar matematic șanse la salvarea de la retrogradare. Trupa pentru care joacă și Răzvan Marin are 18 puncte și e la 11 distanță de prima poziție ce îi oferă liniște, cu patru etape înainte de final și implicit 12 puncte puse în joc.

Pisa deja se gândește la Serie B, iar unul dintre numele luat în considerare alături de care vrea să înceapă un nou proiect este chiar Adi Mutu, fotbalistul care ca jucător a avut o carieră remarcabilă în “cizmă”. În acest moment, toscanii monitorizează situația “Briliantului”, care ar putea ajunge să antreneze în premieră în Italia și implicit în vestul Europei dacă va fi alesul conducerii.

Până acum, Mutu a bifat următoarele echipe în CV-ul său de antrenor: Petrolul, CFR, Neftchi Baku, Rapid, FCU Craiova, România U21, Al-Wahda U21 și FC Voluntari. Ca jucător, golgheterul naționalei României, la egalitate cu Hagi, a jucat în Italia la Inter, Parma, Hellas Verona, Juventus, Livorno, Fiorentina și Cesena.