Home | Alte sporturi | Baschet | “E prima dată când am avut 10 polițiști la ușă”. Scandal imens cu un președinte de club în prim-plan
VIDEO

“E prima dată când am avut 10 polițiști la ușă”. Scandal imens cu un președinte de club în prim-plan

Andrei Nicolae Publicat: 1 mai 2026, 13:51

Comentarii
E prima dată când am avut 10 polițiști la ușă. Scandal imens cu un președinte de club în prim-plan

Dimitris Giannakopoulos, președintele lui Panathinaikos, în timpul unui meci / Profimedia

Partida din Euroliga de baschet dintre Valencia și Panathinaikos a fost unul de un dramatism incredibil, dar duelul de pe parchet a căzut în plan secund din cauza unui scandal în care a fost implicat și președintele și proprietarul clubului grec, Dimitris Giannakopoulos.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conducătorul celor de la Panathinaikos a fost implicat în mai multe tensiuni cu arbitrii pe final de meci, motiv pentru care clubul spaniol a sesizat forțele de ordine. Polițiștii i-au așteptat pe Giannakopoulos și alți oficiali ai formației elene la intrarea în vestiare, unde au fost nevoiți să dea socoteală.

Dramatism și tensiuni imense la Valencia – Panathinaikos

După ce în primul meci al seriei contând pentru sferturile Euroligii, Panathinaikos s-a impus la un punct diferență contra Valenciei, al doilea duel nu a făcut notă discordantă. Cele două formații au oferit partida cu cele mai multe marcate din istoria play-off-ului competiției, adunând 212 puncte.

Panathinaikos a câștigat cu 107-105 după un buzzer-beater al lui Hayes-Davis la capătul unui meci care a început tensionat și s-a terminat în același mod. În sfertul 3 al duelului din Spania, jucătorii echipei din Grecia au intrat în conflict cu suporterii formației adverse, iar forțele de ordine au fost nevoite să intervină.

Ulterior, cu cinci secunde înainte de final, președintele grecilor, Giannakopoulos, s-a dus la masa arbitrilor și le-a cerut socoeală cerând un fault, lucru nepermis. Ulterior, după coșul victoriei, jucătorii celor două echipe au intrat și ei într-un clinci, însă “cireașa de pe tort” s-a produs la vestiare.

Reclamă
Reclamă

Acolo, poliția i-a așteptat pe președintele lui Panathinaikos, pe managerul general și pe managerul de echipă al grecilor, care au fost investigați pentru incidentele de după meci. Antrenorul elenilor, Ergin Ataman, a acuzat evenimentele întâmplate și s-a arătat stupefiat.

Voi fi foarte scurt, deja mi-am spus opinia la Euroleague TV. E prima dată în cariera mea când am avut 10 ofițeri de poliție la ușă încercând să aresteze președintele meu și să nu ne lase să ne bucurăm. Staff-ul Valenciei a plasat poliția în fața ușii de la vestiar în încercarea de a aresta președintele, directorul general și mulți alți oameni. Ne vedem la Atena“, a spus Ertin Atama, potrivit marca.com.

Reclamă

De cealaltă parte, Valencia a condamnat printr-un comunicat ce s-a întâmplat și a anunțat că va face o plângere.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
Citește și
Cele mai citite
