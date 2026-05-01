Lovitură de patru milioane de euro dată de Rapid: “Vine ofertă până la terminarea play-off-ului”

Rapid e gata să dea o lovitură uriaşă pe piaţa transferurilor. Giovanni Becali a anunţat că Andrei Borza (20 de ani) e la un pas de transfer.
Andrei Borza a fost aproape de o plecare de la Rapid şi la începutul sezonului. La momentul respectiv, ofertele primite nu s-au concretizat, astfel că fundaşul stânga a rămas sub comanda lui Costel Gâlcă.
Lovitură de patru milioane de euro dată de Rapid: Andrei Borza, aproape de transfer
Giovanni Becali a dezvăluit că Rapid are şanse să primească o ofertă tentantă pentru Andrei Borza chiar înainte de finalul play-off-ului. Impresarul a transmis că giuleştenii vor încasa în schimbul tânărului fundaş suma de patru milioane de euro.
Andrei Borza va fi urmărit de scouteri din străinătate la duelul dintre Rapid şi CFR Cluj, din această etapă de play-off. Partida se va disputa luni, de la ora 20:30.
“(n.r. – Veniți cu ofertă pentru Borza în vara asta?) În proporție de 85-90% da. S-ar putea să fie o ofertă chiar până la terminarea play-off-ului.
Pe unde l-am propus eu, simt. Sunt cluburi care nu mă anunță. Iau acreditare de la Rapid și vin. Știu că vine o echipă la meciul de luni, Rapid – CFR Cluj. I-am întrebat dacă au nevoie de ceva. Au zis că nu, că se descurcă. Nici nu îi vezi. Se ascund.
Așa au făcut și cu Kvaratskhelia. L-a văzut un scouter, l-a propus, s-a dus al doilea, a venit și la șeful scoutingului. După au mers și cu directorul sportiv să îl vadă și tot așa. (n.r. – Borza pleacă?) Sunt șanse mari. Are o clauză, care se plătește, 4.000.000 de euro, și cu asta basta“, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.
- Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana ţinteşte a patra victorie la rând în play-out. Echipele probabile
- Anunţ de ultim moment despre Marian Aioani, înainte de Rapid – CFR Cluj. Ce se întâmplă cu titularul lui Costel Gâlcă
- Gigi Becali, reacţie categorică după ce Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: “Nu-l iei de pe stradă”
- Jucătorul de la FCSB care e OUT pentru meciul cu Csikszereda. Nu a făcut deplasarea la Miercurea Ciuc
- FCSB, dată în judecată de propriul jucător. Mihai Stoica, ultimele detalii despre proces: “Trebuie să plătească”