Lovitură de patru milioane de euro dată de Rapid: “Vine ofertă până la terminarea play-off-ului”

Viviana Moraru Publicat: 1 mai 2026, 13:52

Jucătorii de la Rapid, la finalul unui meci/ Profimedia

Rapid e gata să dea o lovitură uriaşă pe piaţa transferurilor. Giovanni Becali a anunţat că Andrei Borza (20 de ani) e la un pas de transfer.

Andrei Borza a fost aproape de o plecare de la Rapid şi la începutul sezonului. La momentul respectiv, ofertele primite nu s-au concretizat, astfel că fundaşul stânga a rămas sub comanda lui Costel Gâlcă.

Giovanni Becali a dezvăluit că Rapid are şanse să primească o ofertă tentantă pentru Andrei Borza chiar înainte de finalul play-off-ului. Impresarul a transmis că giuleştenii vor încasa în schimbul tânărului fundaş suma de patru milioane de euro.

Andrei Borza va fi urmărit de scouteri din străinătate la duelul dintre Rapid şi CFR Cluj, din această etapă de play-off. Partida se va disputa luni, de la ora 20:30.

“(n.r. – Veniți cu ofertă pentru Borza în vara asta?) În proporție de 85-90% da. S-ar putea să fie o ofertă chiar până la terminarea play-off-ului.

Pe unde l-am propus eu, simt. Sunt cluburi care nu mă anunță. Iau acreditare de la Rapid și vin. Știu că vine o echipă la meciul de luni, Rapid – CFR Cluj. I-am întrebat dacă au nevoie de ceva. Au zis că nu, că se descurcă. Nici nu îi vezi. Se ascund.

Așa au făcut și cu Kvaratskhelia. L-a văzut un scouter, l-a propus, s-a dus al doilea, a venit și la șeful scoutingului. După au mers și cu directorul sportiv să îl vadă și tot așa. (n.r. – Borza pleacă?) Sunt șanse mari. Are o clauză, care se plătește, 4.000.000 de euro, și cu asta basta“, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

Doi giganţi auto anunţă concedieri în masă. Cele mai afectate departamenteDoi giganţi auto anunţă concedieri în masă. Cele mai afectate departamente
Se califică Andrei Rațiu în finala Conference League cu Rayo Vallecano?
Reguli noi pentru parcări în București de la 1 mai: cine mai beneficiază de gratuitate
Andrei Borza, transferul verii de la Rapid! Giovanni Becali a făcut anunţul. Toate detaliile mutării. „Vin la meciul cu CFR Cluj”. Exclusiv
Luka Modric şi-a decis viitorul, înainte de participarea la Campionatul Mondial 2026. Anunţul italienilor
Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana ţinteşte a patra victorie la rând în play-out. Echipele probabile
Adrian Mutu e pe lista scurtă a unui club din Serie A! “Briliantul”, aproape să antreneze în premieră în Italia
VIDEO“E prima dată când am avut 10 polițiști la ușă”. Scandal imens cu un președinte de club în prim-plan
Anunţ de ultim moment despre Marian Aioani, înainte de Rapid – CFR Cluj. Ce se întâmplă cu titularul lui Costel Gâlcă
“E terifiant”. Miliardarul Rinat Ahmetov, declaraţii fără precedent despre războiul din Ucraina. Decizia uriaşă luată
1 Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB 2 FotoReacţia lui Gigi Becali când a primit invitaţie la nunta lui Ioan Niculae! Milionarul se însoară la 72 de ani 3 Gigi Becali, reacţie categorică după ce Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: “Nu-l iei de pe stradă” 4 CCA a desemnat arbitrul la Universitatea Craiova – Dinamo. Decizie controversată luată de Kyros Vassaras 5 FCSB, gest superb pentru jucătorul grav accidentat de la Voluntari. Anunțul lui Mihai Stoica: „Îl așteptăm la noi” 6 Gică Hagi e al doilea cel mai bogat selecționer de pe planetă! Singurul antrenor care îi întrece averea “Regelui”
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter