Lovitură de patru milioane de euro dată de Rapid: “Vine ofertă până la terminarea play-off-ului”

Jucătorii de la Rapid, la finalul unui meci/ Profimedia

Rapid e gata să dea o lovitură uriaşă pe piaţa transferurilor. Giovanni Becali a anunţat că Andrei Borza (20 de ani) e la un pas de transfer.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Borza a fost aproape de o plecare de la Rapid şi la începutul sezonului. La momentul respectiv, ofertele primite nu s-au concretizat, astfel că fundaşul stânga a rămas sub comanda lui Costel Gâlcă.

Lovitură de patru milioane de euro dată de Rapid: Andrei Borza, aproape de transfer

Giovanni Becali a dezvăluit că Rapid are şanse să primească o ofertă tentantă pentru Andrei Borza chiar înainte de finalul play-off-ului. Impresarul a transmis că giuleştenii vor încasa în schimbul tânărului fundaş suma de patru milioane de euro.

Andrei Borza va fi urmărit de scouteri din străinătate la duelul dintre Rapid şi CFR Cluj, din această etapă de play-off. Partida se va disputa luni, de la ora 20:30.

“(n.r. – Veniți cu ofertă pentru Borza în vara asta?) În proporție de 85-90% da. S-ar putea să fie o ofertă chiar până la terminarea play-off-ului.