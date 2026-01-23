Cum a ajuns celebră văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu după ce a făcut o avere de un milion de euro - Antena Sport

Melek Mincă, văduva lui Dani Vicol, bărbatul ucis de Mario Iorgulescu, a recunoscut că a ajuns să aibă o avere de un milion de euro, folosind “cu cap” cei 350.000 de euro primiţi din asigurări, în urma tragediei din 2019.

Melek Minca a dezvăluit că a achiziţionat mai multe case, ea având şi o afacere cu rochii, cât şi o spălătorie. Astfel, ea a ajuns la suma menţionată mai sus. În schimb, ea a devenit celebră pe reţelele de socializare.

Melek Mincă, celebră pe TikTok

Pe Tik-Tok, contul acesteia are 1.2 milioane de urmăritori, adunând 96 de milioane de aprecieri, pentru postările. În majoritatea clipurilor, Melek prezintă produsele pe care le vinde în restaurante.

De asemenea, văduva lui Vicol are 132.000 de urmăritori pe Facebook şi 127.000 de urmăritori pe Instagram.

Melek Minca a primit despăgubiri de 350.000 de euro, sumă pe care a investit-o în mai multe domenii. Totul pentru viitorul copiilor săi.