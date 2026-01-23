Cum a ajuns celebră văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu după ce a făcut o avere de un milion de euro - Antena Sport

Melek Mincă, văduva lui Dani Vicol, bărbatul ucis de Mario Iorgulescu, a recunoscut că a ajuns să aibă o avere de un milion de euro, folosind “cu cap” cei 350.000 de euro primiţi din asigurări, în urma tragediei din 2019.
Melek Minca a dezvăluit că a achiziţionat mai multe case, ea având şi o afacere cu rochii, cât şi o spălătorie. Astfel, ea a ajuns la suma menţionată mai sus. În schimb, ea a devenit celebră pe reţelele de socializare.
Melek Mincă, celebră pe TikTok
Pe Tik-Tok, contul acesteia are 1.2 milioane de urmăritori, adunând 96 de milioane de aprecieri, pentru postările. În majoritatea clipurilor, Melek prezintă produsele pe care le vinde în restaurante.
De asemenea, văduva lui Vicol are 132.000 de urmăritori pe Facebook şi 127.000 de urmăritori pe Instagram.
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Melek Minca a primit despăgubiri de 350.000 de euro, sumă pe care a investit-o în mai multe domenii. Totul pentru viitorul copiilor săi.
“Afacerile merg foarte bine. Voi deschide o nouă locație la Cluj, voi face naveta. Iar mai curând voi deschide o afacere cu rochii. Eu deja aveam o afacere pregătită: spălătoria. După ce am primit banii de la asigurare m-am gândit un timp cum voi putea face să le fie bine copiilor mei și să nu se prăpădească banii aiurea.
Am început investiția prin a achiziționa case, terenuri și am dat drumul la prima afacere că să pot face ceva benefic pentru copiii mei. Au fost 350.000 de euro. Am gândit în favoarea familiei!”, a declarat Melek Minca, conform cancan.ro.
