Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de mai bine de 30 de ani - Antena Sport

Publicat: 25 septembrie 2025, 18:39

Florin Prunea / Hepta

Florin Prunea (57 de ani) este căsătorit de mai bine de 30 de ani cu soţia lui, Lidia. Lidia Prunea este o persoană discretă, ea fiind văzută rar în public la evenimente. (IMAGINI CU SOŢII PRUNEA ÎN GALERIA FOTO)

Lidia Prunea este bună prietenă cu Mariana Lăcătuş, soţia lui Marius Lăcătuş (61 de ani). Chiar dacă ei au evoluat la echipe rivale, Dinamo respectiv Steaua, Prunea şi Lăcătuş sunt şi ei prieteni.

Soţia lui Florin Prunea este bună prietenă cu soţia lui Marius Lăcătuş

“N-aveau cum să nu se înțeleagă. Păi, dacă erau de la 500 de kilometri de București și de la 7 kilometri una de alta? Ele nu se cunoșteau, nu s-au cunoscut înainte. În București suntem vecini, la 200 de metri”, mărturisea în trecut Florin Prunea, potrivit digisport.ro.

“Eu cred că este un lucru foarte important. Decât să mergi la masă și ele să se uite strâmb una la alta, mai bine nu mai mergi! Dar noi ne-am simțit bine tot timpul împreună, nu au fost niciodată probleme de genul acesta”, spunea şi Marius Lăcătuş.

Florin Prunea a evoluat în România pentru Dinamo, U Cluj, Universitatea Craiova, Astra Ploieşti, FCM Bacău şi FC Naţional. A apărat poarta naţionalei României în 40 de meciuri, în perioada 1990-2001.

După încheierea carierei de jucător a fost preşedinte pentru FCM Bacău, Dinamo, Astra Ploieşti şi CSMS Iaşi. Prunea a activat o perioadă şi la FRF.

Prunea mărturisea că cel mai greu moment al carierei sale a fost meciul României cu Suedia, pierdut dramatic de tricolori în sferturile Campionatului Mondial din 1994. Kennet Andersson a marcat în minutul 115 golul de 2-2, ducând-o pe Suedia la loviturile de departajare. Suedezii au eliminat Generaţia de Aur la loviturile de departajare, privând-o pe naţionala din care făceau parte Hagi, Gică Popescu şi Ilie Dumitrescu de o semifinală de vis cu Brazilia. Brazilia avea să câştige Campionatul Mondial din 1994.

