Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de mai bine de 30 de ani - Antena Sport

Florin Prunea (57 de ani) este căsătorit de mai bine de 30 de ani cu soţia lui, Lidia. Lidia Prunea este o persoană discretă, ea fiind văzută rar în public la evenimente. (IMAGINI CU SOŢII PRUNEA ÎN GALERIA FOTO)

Lidia Prunea este bună prietenă cu Mariana Lăcătuş, soţia lui Marius Lăcătuş (61 de ani). Chiar dacă ei au evoluat la echipe rivale, Dinamo respectiv Steaua, Prunea şi Lăcătuş sunt şi ei prieteni.

“N-aveau cum să nu se înțeleagă. Păi, dacă erau de la 500 de kilometri de București și de la 7 kilometri una de alta? Ele nu se cunoșteau, nu s-au cunoscut înainte. În București suntem vecini, la 200 de metri”, mărturisea în trecut Florin Prunea, potrivit digisport.ro.

“Eu cred că este un lucru foarte important. Decât să mergi la masă și ele să se uite strâmb una la alta, mai bine nu mai mergi! Dar noi ne-am simțit bine tot timpul împreună, nu au fost niciodată probleme de genul acesta”, spunea şi Marius Lăcătuş.

Florin Prunea a evoluat în România pentru Dinamo, U Cluj, Universitatea Craiova, Astra Ploieşti, FCM Bacău şi FC Naţional. A apărat poarta naţionalei României în 40 de meciuri, în perioada 1990-2001.