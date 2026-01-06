Marius Niculae îl aşteaptă pe Mircea Lucescu în Antalya! Ce a spus despre varianta Alex Maxim la naţională - Antena Sport

Aflat în staff-ul FRF care urmăreşte echipele româneşti în Antalya, Marius Niculae (44 de ani) îl aşteaptă în Turcia şi pe selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani).
Niculae a subliniat că “Il Luce” se simte mai bine, aşa că ar putea să li se alăture celor de la FRF în Antalya.
Marius Niculae: “Sperăm să vină şi domnul Lucescu. Se simte mult mai bine”
Marius Niculae a fost întrebat şi despre o posibilă revenire a lui Alex Maxim (35 de ani) la naţională, în condiţiile în care jucătorul lui Gaziantep a declarat că nu a renunţat să viseze că va mai fi chemat. Niculae a spus că acest lucru depinde de selecţionerul Mircea Lucescu.
Niculae a comentat şi transferul lui Louis Munteanu în America, la DC United. Nu vede de ce acest transfer l-ar împiedica pe Louis Munteanu să vină la naţională.
“(n.r: Aţi început cantonamentul în forţă) Am început odată cu echipele. Nu-i normal să venim să îi vedem? Pentru că perioada e foarte scurtă, este atipică, se începe campionatul foarte devreme şi trebuie să îi vedem la treabă.
(n.r: Aţi venit să îi spionaţi şi pe turci, pentru meciul din martie?) Turcii care o să joace împotriva noastră nu sunt aici, sunt pe la echipe mult mai bune. Acolo are cine să se ducă. Pe noi ne interesează românii noştri, dacă noi vom fi într-o formă foarte bună nu-mi fac griji pentru meciul cu Turcia.
(n.r: Domnul Lucescu vi se va alătura în acest cantonament?) Sperăm. Se simte mult mai bine, avea ceva probleme de sănătate. Sperăm să vină şi el.
“E bine dacă turcii ne privesc de sus”
(n.r: Deian Sorescu spunea că sunt ceva glume ale turcilor, o superioritate, şi cu el şi cu Maxim) E un lucru bun dacă ne privesc de sus, asta şi aşteptam. Clar, din punct de vedere individual, sunt peste nivelul nostru. Sper să aibă aceste aere de superioritate şi să le demonstrăm pe teren că nu este chiar aşa, mai ales că ultimele rezultate în faţa lor ne sunt favorabile.
(n.r: Ar fi bun un jucător ca Maxim la naţională?) Întrebarea asta trebuie să i-o puneţi lui Mircea Lucescu, nu sunt eu selecţioner. Îl ştiu pe Maxim, am fost coleg cu el la echipa naţională, e un jucător bun. Are o vârstă acum, nu ştiu dacă se mai gândeşte la echipa naţională, dar lucrul acesta îl va decide Mircea Lucescu.
(n.r: Louis Munteanu sigur se mai gândeşte la echipa de naţională. Cât de bun e transferul acesta pentru el?) Probabil, din punct de vedere mental, este foarte bun. Îşi dorea încă din vara trecută un transfer, după Campionatul European de la U21. În România câştigase tot, campionat, titlul de golgheter. Nu a fost, probabil, unde şi-a dorit el, ştiu că voia un campionat puternic din Europa. E bine că a făcut pasul acesta.
(n.r: Îi va fi mai greu să vină la naţională din America?) Da, dar nu cred că e un impediment, pentru că au mai fost jucători care au venit la echipa naţională şi din China, şi din America. Depinde numai şi numai de el”, a declarat Marius Niculae.
