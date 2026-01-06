Marius Niculae îl aşteaptă pe Mircea Lucescu în Antalya! Ce a spus despre varianta Alex Maxim la naţională - Antena Sport

Aflat în staff-ul FRF care urmăreşte echipele româneşti în Antalya, Marius Niculae (44 de ani) îl aşteaptă în Turcia şi pe selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani).

Niculae a subliniat că “Il Luce” se simte mai bine, aşa că ar putea să li se alăture celor de la FRF în Antalya.

Marius Niculae: “Sperăm să vină şi domnul Lucescu. Se simte mult mai bine”

Marius Niculae a fost întrebat şi despre o posibilă revenire a lui Alex Maxim (35 de ani) la naţională, în condiţiile în care jucătorul lui Gaziantep a declarat că nu a renunţat să viseze că va mai fi chemat. Niculae a spus că acest lucru depinde de selecţionerul Mircea Lucescu.

Niculae a comentat şi transferul lui Louis Munteanu în America, la DC United. Nu vede de ce acest transfer l-ar împiedica pe Louis Munteanu să vină la naţională.

“(n.r: Aţi început cantonamentul în forţă) Am început odată cu echipele. Nu-i normal să venim să îi vedem? Pentru că perioada e foarte scurtă, este atipică, se începe campionatul foarte devreme şi trebuie să îi vedem la treabă.