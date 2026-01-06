Cesc Fabregas, mesaj categoric despre Cristi Chivu după ce s-a apropiat de Inter în Serie A: „El ar trebui să facă asta” - Antena Sport

Cesc Fabregas a vorbit despre Cristi Chivu, după ce s-a apropiat de liderul Inter în Serie A. Echipa antrenorului spaniol, Como, a învins-o cu 3-0 pe Pisa, în etapa a 19-a.
Grație succesului, Como a urcat provizoriu pe locul patru în Serie A și s-a apropiat la șase puncte de liderul Inter. Trupa lui Cristi Chivu are însă un meci în minus disputat față de formația lui Fabregas.
Cesc Fabregas, mesaj categoric despre Cristi Chivu
După victoria clară cu Pisa, Cesc Fabregas a fost întrebat despre șansele echipei sale la titlu. Spaniolul nici nu a vrut să audă de acest lucru și a transmis că Cristi Chivu ar trebui să ofere declarații despre astfel de subiecte, ținând cont că Inter e lider în Serie A.
„Jur că nu mă uit niciodată la clasament. Un membru din staff mi-a spus astăzi pe ce loc suntem și i-am zis: ‘Ajunge, nu îmi place să vorbim despre asta!’.
Nu noi trebuie să vorbim despre acest obiectiv. De exemplu, Chivu trebuie să vorbească despre câștigarea titlului, având în vedere echipa pe care o are și clubul la care se află. De asemenea, Juventus, Napoli sau Milan, însă nu noi. Noi suntem într-un proces”, a declarat Cesc Fabregas, conform presei din Italia.
În meciul direct, Cristi Chivu l-a învins categoric pe Cesc Fabregas. Inter s-a impus cu scorul de 4-0 în duelul cu Como, luna trecută.
