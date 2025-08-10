Cum îl cheamă, de fapt, pe Mirel Rădoi. Detaliul pe care puţină lume îl ştie despre milionarul român - Antena Sport

Mirel Rădoi (44 de ani) traversează o perioadă foarte bună pe banca Universităţii Craiova. Chiar dacă oltenii şi-au pierdut vedeta, pe Alex Mitriţă, ei au reuşit 3 victorii şi un rezultat de egalitate în primele 4 partide disputate în Liga 1.

Universitatea Craiova are un parcurs excelent până acum şi în preliminariile Conference League. Echipa antrenată de Mirel Rădoi a învins-o în prima manşă din turul trei preliminar al Conference League, cu 3-0, pe formaţia slovacă Spartak Trnava. Anterior, oltenii i-au învins cu 4-0 pe cei de la FK Sarajevo, după ce în tur pierduseră cu 2-1.

Cum îl cheamă, de fapt, pe Mirel Rădoi

Un detaliu pe care puţină lume îl ştie este numele complet al lui Mirel Rădoi. Pe antrenorul Universităţii Craiova îl cheamă, în cartea de identitate, Matei Mirel Rădoi. Nimeni nu foloseşte însă celălalt prenume al lui Rădoi, Matei, atunci când i se adresează tehnicianului român.

Mirel Rădoi are, potrivit propriilor declaraţii, o avere de circa 15 milioane de dolari. Pasionat de maşini şi ceasuri de lux, Mirel Rădoi a cheltuit jumătate din suma pe care a adunat-o în fotbal pe bolizi şi ceasuri.

„Eu am câştigat 15 milioane (n.r. de dolari) în toată cariera, din care vreo 6 s-au dus pe maşini. S-au mai dus vreo două pe ceasuri. Nu ştiu dacă sunt eu în măsură să îi consiliez (n.r.: pe fotbalişti), pentru că şi pasiunea mea sunt maşinile, aşa că… Dacă vei câştiga o sumă aşa de mare, e clar că cel mai indicat e să îţi cumperi un apartament sau o casă”, declara Mirel Rădoi.