Cum îl cheamă, de fapt, pe Mirel Rădoi. Detaliul pe care puţină lume îl ştie despre milionarul român - Antena Sport

Mirel Rădoi (44 de ani) traversează o perioadă foarte bună pe banca Universităţii Craiova. Chiar dacă oltenii şi-au pierdut vedeta, pe Alex Mitriţă, ei au reuşit 3 victorii şi un rezultat de egalitate în primele 4 partide disputate în Liga 1.
Universitatea Craiova are un parcurs excelent până acum şi în preliminariile Conference League. Echipa antrenată de Mirel Rădoi a învins-o în prima manşă din turul trei preliminar al Conference League, cu 3-0, pe formaţia slovacă Spartak Trnava. Anterior, oltenii i-au învins cu 4-0 pe cei de la FK Sarajevo, după ce în tur pierduseră cu 2-1.
Cum îl cheamă, de fapt, pe Mirel Rădoi
Un detaliu pe care puţină lume îl ştie este numele complet al lui Mirel Rădoi. Pe antrenorul Universităţii Craiova îl cheamă, în cartea de identitate, Matei Mirel Rădoi. Nimeni nu foloseşte însă celălalt prenume al lui Rădoi, Matei, atunci când i se adresează tehnicianului român.
Mirel Rădoi are, potrivit propriilor declaraţii, o avere de circa 15 milioane de dolari. Pasionat de maşini şi ceasuri de lux, Mirel Rădoi a cheltuit jumătate din suma pe care a adunat-o în fotbal pe bolizi şi ceasuri.
„Eu am câştigat 15 milioane (n.r. de dolari) în toată cariera, din care vreo 6 s-au dus pe maşini. S-au mai dus vreo două pe ceasuri. Nu ştiu dacă sunt eu în măsură să îi consiliez (n.r.: pe fotbalişti), pentru că şi pasiunea mea sunt maşinile, aşa că… Dacă vei câştiga o sumă aşa de mare, e clar că cel mai indicat e să îţi cumperi un apartament sau o casă”, declara Mirel Rădoi.
Mirel Rădoi, parc auto impresionant
Mirel Rădoi deţine mai multe maşini de lux. El are, printre altele, un Rolls-Royce Cullinan Mansory, evaluat la 700.000 de euro şi un Mercedes Brabus 900 Rocket Edition, a cărui valoare este de 600.000 de euro, maşina personalizată fiind produsă în numai 25 de exemplare în întreaga lume. Rădoi mai are un Mercedes Maybach, un Lamborghini Urus Mansory, un BMW X6, un Aston Martin Rapide, un Bentley Continental GT, un Bentley Bentayga şi un Ferrari F12 Berlinetta.
Înainte de returul cu Spartak Trnava, Mirel Rădoi se va duela cu Marius Măldărăşanu în Liga 1. Înaintea meciului dintre Universitatea Craiova şi Hermannstadt, oltenii sunt pe locul 3 în Liga 1, cu 10 puncte, în timp ce echipa sibiană e locul 14 în campionat, cu numai 3 puncte după 4 meciuri.
Fin al lui Gigi Becali, Mirel Rădoi a devenit, recent, naşul lui Florinel Coman. Antrenorul Universităţii Craiova şi soţia lui, Viviana, i-au cununat pe Florinel Coman şi Ioana Timofeciuc.